Samanyolu Haber /Gündem / Ferdi Zeyrek’in ölümünde 2 şüpheli gözaltına alındı /11 Haziran 2025 00:54

Ferdi Zeyrek’in ölümünde 2 şüpheli gözaltına alındı

Evinde elektrik akımına kapılan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Havuz bakımını yapan ve kaçak akımı bildirmediği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran günü 23.30 sıralarında havuzda meydana gelen bir arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine indiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Zeyrek'in kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde hayatını kaybetmesiyle ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

KAÇAK AKIMI BİLDİRMEMİŞLER

Yaşanan olayın ardından hazırlanan bilirkişi raporu sonrası Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla havuzun bakımını yapan Yalçın Ö. ile kaçak akım olduğunu bildirmediği belirlenen Ahmet S. olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı. Ahmet S.'nin Başkan Zeyrek'in yaşadığı sitede bakım ve güvenlik işleriyle uğraştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmaya devam edildiği bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ferdi Zeyrek’in ölümünde 2 şüpheli gözaltına alındı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:24:35