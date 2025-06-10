Samanyolu Haber /Gündem / Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor /10 Haziran 2025 13:57

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor

Yaklaşık 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor. Zeyrek için ilk tören belediye binası önünde düzenlenirken; CHP lideri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da törene katıldı.

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Elektrik akımına kapılarak yoğun bakıma kaldırılan ve 65 saatlik tedavinin ardından yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bugün cenaze töreni düzenleniyor.

Tören için Zeyrek’in cenazesi sabah saatlerinde hastane morgundan alınarak belediye binası önüne getirildi. İlk tören burada düzenlendi.

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, şöyle konuştu:

“O çok inançlı bir adamdı. Gecesini gündüzüne katarak yapacak çok işim var derdi. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep Nurcan dik dur derdi. Dimdik duracağım. Sizlerden helallik istiyorum çünkü çok inançlı biriydi. 3 tane yavrum var, sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem baba olacağım. Bütün Manisa’nın duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun.”

Nurcan Zeyrek’in konuşmasının ardından törene katılanlardan alkış yükseldi.

ÖZGÜR ÖZEL KONUŞTU: EN ZORLU KONUŞMAM BU
Daha sonra Özgür Özel kürsüye geldi ve şöyle konuştu:

“6 yaşından beri en zorlu konuşmam bu. Deniz Baykal 2009’da belediye başkan adayımız rahatsızlanınca benden aday olmamı istedi. Bir önceki seçimde oyumuz yüzde 6 nasıl alalım diye sordum. Bu seçimde olmasa da sen alacaksın dedi. Ben alamadım, Ferdi aldı. Ferdi benden daha Manisalıdır. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına ve Manisa’ya. Yunus Emre Belediye Başkan adayı olmak istiyordu. Şehzadeler’i de kazanacağız Yunus Emre’yi de dedim, ama sana büyükşehri vereceğim. Sen alırsın Manisa’yı dedim.

O gidince ne yapacağız bilmiyorum. Onun kadar çok sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Konuşmaya başlayınca o kadar samimiydi ki dinleyen ağzının içine düşer. Sohbet edip de yüreğini kazanmadığı bir kişi bile yok.”

ÖZGÜR ÖZEL, TUNCER BAKIRHAN, DİLEK İMAMOĞLU TÖRENDE
Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve çok sayıda parti yöneticisi katıldı. Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğluda Ferdi Zeyrek’in cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da cenaze törenine katılacağı açıklandı.

Zeyrek'in cenaze namazı kılındı. Zeyrek'in naaşı cenaze aracına nakledildi.Zeyrek, Çatal Mezarlığı'na defnedilecek.


Öte yandan CHP’nin yarın yapacağını duyurduğu Avcılar mitingi de bir sonraki haftaya ertelendi.

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