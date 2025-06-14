Samanyolu Haber /Gündem / Ferdi Zeyrek soruşturmasında flaş gelişme: 3 şüpheli tutuklandı /14 Haziran 2025 15:42

Ferdi Zeyrek soruşturmasında flaş gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

SHABER3.COM

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı evinin havuzundaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, 9 Haziran'da yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada ihmal zinciri gözler önüne serildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı enerji odasının havuza olan mesafesinin yasal standartlara uygun inşa edilmediği, havuz ekipmanlarının ise teknik şartlara aykırı şekilde monte edildiği ortaya çıktı.

Bu kapsamda; enerji odasının konumlandırılmasında sorumluluğu bulunduğu iddia edilen Z.M., havuz yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P., elektrik sistemlerinin standart dışı tasarım ve montajını yaptığı öne sürülen N.B. ile bilirkişi raporunda hatalı montaj yaptığı belirlenen H.İ. hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 4 kişiden Z.M., N.B. ve H.İ., "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheli M.Y.P. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İHMALLER ZİNCİRİ

Soruşturmaya yön veren bilirkişi raporunun ön bulguları, olayın ciddi bir teknik ihmaller silsilesinden kaynaklandığını gösterdi. Rapora göre; havuz motoru sökülerek yapılan testlerde ciddi montaj hataları tespit edildi. Özellikle pompa motoru ve havuzun elektrik tesisatını yapan kişilerin teknik kusurları bulunduğu vurgulandı.

Ayrıca, ana binadaki panoda bulunması gereken kaçak akım rölesinin olmaması da dikkat çekti. Rölenin neden yerinde olmadığı ve ne zaman çıkarıldığına ilişkin araştırmalar sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ferdi Zeyrek soruşturmasında flaş gelişme: 3 şüpheli... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:13:54