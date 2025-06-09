Samanyolu Haber /Gündem / Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken çıkış /09 Haziran 2025 21:11

Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken çıkış

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek sosyal medya hesabından kritik bir çıkış yaptı. Zeyrek babasının ölümü üzerine yaptığı paylaşımda 'Babamın kanını yerde bırakmayın' yazdı

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48 yaşındaki Ferdi Zeyrek üç kız babasıydı. Yakın zamanda ihmal olduğunu ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Nehir Zeyrek'ten dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. 

Nehir Zeyrek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Babamın kanını yerde bırakmayın' yazdı.

DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Vefat ettiği açıklanan Zeyrek’in yoğun bakımda tedavisi sürerken, kızı Nehir Zeyrek sosyal medya hesabından olayla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Kaza ihmaldi" diyen Nehir Zeyrek, olaya ilişkin ayrıntıları paylaştı:

"Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeyleri yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam üstelemedi.

6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor. Bacağından çarpması önemli. Çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı.

Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu. Yani kaçak akım rölesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu.

Ama şartelin atmaması için voltajı bilerek artırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır.

Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin."
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