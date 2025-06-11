Samanyolu Haber /Gündem / Ferdi Zeyrek'in ölümü için hazırlanan bilirkişi raporunda ne var: Bakan Tunç paylaştı /11 Haziran 2025 13:23

Ferdi Zeyrek'in ölümü için hazırlanan bilirkişi raporunda ne var: Bakan Tunç paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma hakkında açıklama yaptı. Bakan Tunç, "bilirkişi raporunda" yer alan kusurları tek tek saydı.

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Evinde elektrik akımına kapılan ve hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma için hazırlanan bilirkişi raporunu açıkladı.

6 İHMAL ORTAYA ÇIKTI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre raporda havuz pompa motorunun arızalı olduğu, binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı, tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu, kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu, havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu, havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı ortaya çıktı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA
Soruşturmanın tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Bakan Tunç, 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamında şu ifadeler yer aldı:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, elektrik akımına kapılması sonucu vefat ettiği elim olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir.

1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulmuş, 2 kişi gözaltına alınmıştır.

Ayrıca elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda;

Havuz pompa motorunun arızalı olduğu,
Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı,
Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu,
Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu,
Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu,
Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı tespit edilmiştir.
Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."
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