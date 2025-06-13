Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada ek rapor istendi





SUYU BULANIK GÖRDÜ...





EK BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evindeki havuz motoruna müdahale ederken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.48 yaşındaki Zeyrek, 6 Haziran Cuma akşamı Yunusemre ilçesindeki evinde havuz motorundaki arızayı kontrol etmek isterken ağır şekilde yaralandı. Elektrik çarpması sonucu kalbi yaklaşık 70 dakika duran Zeyrek, kaldırıldığı hastanede üç gün boyunca yoğun bakımda tutuldu. Ancak tüm müdahalelere rağmen 9 Haziran Pazartesi günü hayatını kaybetti.Zeyrek'in ölümünün ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. İlk belirlemelere göre olay, Zeyrek'in havuza girdikten sonra suyu bulanık görmesi üzerine çıplak ayakla havuzun makine dairesine inmesiyle meydana geldi. Burada arızalı olduğu öğrenilen motorun neden olduğu elektrik kaçağına kapıldığı belirtildi.Soruşturmayı derinleştiren savcılık, olay yerinden alınan motoru ek bilirkişi raporu için söktürerek teknik incelemeye gönderdi. Havuz motorunun daha önce de tamir gördüğü bilgisine ulaşıldı. Yeni raporla birlikte, elektrik kaçağının kesin kaynağının belirlenmesi ve ihmallerin ortaya çıkarılması hedefleniyor.