Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Elektrik akımına kapılması sonucu hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılıyor.





Hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'in durumu için şöyle konuştu:





"Hastaneye geldiği andan itibaren canlandırma işlemlerine devam ettik. Bir yanıt aldık. Dönüş sağlandı. Bu bizi fazlasıyla memnun etti. Bu dönüş kaliteli bir dönüştü. Sonrasında kendisini vakit kaybetmeden yoğun bakıma aldık. İlerleyen süreçte tedavinin kolaylaştırılması adına ECMO dediğimiz yöntem uygulamaya karar verildi."