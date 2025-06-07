Samanyolu Haber /Gündem / Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama /07 Haziran 2025 12:43

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde yaşanan kazada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi süren Zeyrek için hastaneden yapılan açıklamada, Zeyrek'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Elektrik akımına kapılması sonucu hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılıyor.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'in durumu için şöyle konuştu:

"Hastaneye geldiği andan itibaren canlandırma işlemlerine devam ettik. Bir yanıt aldık. Dönüş sağlandı. Bu bizi fazlasıyla memnun etti. Bu dönüş kaliteli bir dönüştü. Sonrasında kendisini vakit kaybetmeden yoğun bakıma aldık. İlerleyen süreçte tedavinin kolaylaştırılması adına ECMO dediğimiz yöntem uygulamaya karar verildi."
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