Ferhat Tunç hakkında bir yakalama kararı daha

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla açılan davanın duruşması 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.







Tunç'un “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla yargılandığı bir davanın duruşması ise 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeydi.





Büyükçekmece Adliyesi’nde görülen duruşmalara Tunç yurt dışına yerleştiği için katılmazken avukatı Fatma Hopikoğlu hazır bulundu.





4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, müvekkilinin bir süredir yurtdışında ikamet ettiğini söyleyen Hopikoğlu, Ferhat Tunç’un yurtdışında kaldığı adresi vererek, yakalama kararının kaldırılmasını istedi.





Hopikoğlu’nun savunmasından sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tunç hakkında verilen yakalama kararının devamına hükmeden heyet, bir sonraki duruşmayı 14 Şubat 2020 tarihine erteledi.





Tunç hakkında 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla açılan duruşmada ise heyet, Tunç hakkında yakalama kararı vererek, bir sonraki duruşmayı 4 Aralık 2019 tarihine erteledi.