Samanyolu Haber /Gündem / Ferhat Tunç'a Binali Yıldırım'a hakaretten yakalama /21 Ekim 2021 18:34

Ferhat Tunç'a Binali Yıldırım'a hakaretten yakalama

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında, eski Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a 'hakaret ettiği' iddiasıyla açılan davada yakalama kararı verildi.

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Sanatçı Ferhat Tunç hakkında, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’a “hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davanın 4’üncü duruşması Büyükçekmece 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Davada, yurt dışında yaşayan sanatçı hakkında yakalama kararı verildi.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle yargılanan Tunç, duruşmaya katılmadı. Tunç’un avukatı duruşmada hazır bulundu.

SAVCILIK YAKALAMA TALEP ETTİ
 
Tunç’un avukatı, müvekkilinin yurt dışında yaşadığını ve ne zaman ülkeye geleceğini bilmediğini söyledi. Savcılık, Tunç hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Mahkeme, Tunç’un savunmasının tespiti için yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.Duruşma 17 Mart 2022’ye ertelendi.

TUNÇ: YILDIRIM’IN HAKARETİNİ ELEŞTİRDİM 

Tunç, Twitter hesabından dava için “Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım attığı bir twitle HDP’ye, HDP’ye oy vermiş milyonlarca insana hakarette bulunmuştu. Bu hakaretini eleştirdiğim twitimi de daha sonra dava konusu yaptılar” açıklamasında bulundu.
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