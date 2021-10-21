Ferhat Tunç'a Binali Yıldırım'a hakaretten yakalama

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’a “hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davanın 4’üncü duruşması Büyükçekmece 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Davada, yurt dışında yaşayan sanatçı hakkında yakalama kararı verildi.







Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle yargılanan Tunç, duruşmaya katılmadı. Tunç’un avukatı duruşmada hazır bulundu.





SAVCILIK YAKALAMA TALEP ETTİ





Tunç’un avukatı, müvekkilinin yurt dışında yaşadığını ve ne zaman ülkeye geleceğini bilmediğini söyledi. Savcılık, Tunç hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Mahkeme, Tunç’un savunmasının tespiti için yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.Duruşma 17 Mart 2022’ye ertelendi.





TUNÇ: YILDIRIM’IN HAKARETİNİ ELEŞTİRDİM







Tunç, Twitter hesabından dava için “Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım attığı bir twitle HDP’ye, HDP’ye oy vermiş milyonlarca insana hakarette bulunmuştu. Bu hakaretini eleştirdiğim twitimi de daha sonra dava konusu yaptılar” açıklamasında bulundu.