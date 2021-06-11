Samanyolu Haber /Gündem / Feridun Öncel'in Süleyman Soylu'nun babası Hasan Soylu ile fotoğrafı ortaya çıktı /11 Haziran 2021 16:02

Feridun Öncel'in Süleyman Soylu'nun babası Hasan Soylu ile fotoğrafı ortaya çıktı

Şanlıurfa'da‘Suç örgütü lideri Sedat Peker Operasyonu’ kapsamında gözaltına alınan Feridun Öncel’in Süleyman Soylu’nun babasıyla aynı masada fotoğrafını sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

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Şanlıurfa'da‘ Sedat Peker Operasyonu’ kapsamında gözaltına alınan Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (MİSİAD) Genel Başkanı Feridun Öncel’in Süleyman Soylu’nun babasıyla aynı masada fotoğrafı çıktı.

Fotoğrafın yer aldığı paylaşım Feridun Öncel’in kendi hesabından 14 Mart 2021 tarihinde yapılmış.

Feridun Öncel’in tweetinde “Gönül dostumuz Hasan Soylu ağabeyimin muhterem eşi, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’nun annesi hakka yürümüştür. Aileye sabır diliyorum, nur içinde yatsın” ifadeleri yer alıyor:




(Solda: Feridun Öncel - Sağda: Hasan Soylu)

İçişleri Bakanı’nın kendisi gibi, İstanbul Gaziosmanpaşa’da tanınan bir sağ siyasetçi olan Hasan Soylu’nun, geçmişte Adalet Partisi ve DYP’de ilçe başkanlığı, meclis üyeliği gibi pek çok görevler aldığı biliniyor.

NE OLMUŞTU?
Dün (10 Haziran) Sedat Peker’in yayınladığı videolarda “Feridun Başkan” olarak adını andığı eski MHP Şanlıurfa İl Başkanı olduğu belirlenen Feridun Öncel, ‘Sedat Peker operasyonu’ adı altında düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınmıştı.

Burada sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere İstanbul’a götürülmüştü.

Sedat Peker bu olaya ilişkin attığı tweetlerde Feridun Öncel’i gözaltına aldıran kişinin Süleyman Soylu olduğunu iddia etmişti.
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