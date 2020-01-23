Samanyolu Haber /Ekonomi / Ferit Şahenk yine sattı! /23 Ocak 2020 13:59

Ferit Şahenk yine sattı!

Borzçlarını ödemekte zorlanan Ferit Şahenk gayrimenkulleri satmaya devam ediyor. Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk İstanbul Maslak’taki D-Ofis için Kuveyt Türk ile el sıkıştı. Kuveyt Türk'e satılacak binayı Doğuş yeniden kiralayacak.

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Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk borçlarını ödemek için yine bir satışa imza attı. 

Doğuş Gayrimenkul’e ait bina için yönetim kurulu kararı alındı. Mevcut kredi borçlarının kısmen kapatılması maksadı ile 40 bin metrekarelik kullanım alanına sahip D-Ofis Maslak binası "Sat ve geri kirala" yöntemiyle elden çıkarılacak. 

Kuveyt Türk bina karşılığında 40 milyon euro (260 milyon milyon TL) ödeyecek.

GEÇEN HAFTA DA 3 ÜLKEDEKİ MARİNALARINI SATMIŞTI

Türkiye ve yurt dışındaki otellerini satan Şahenk, Hırvatistan, Dubai ve Yunanistan’da 10’dan fazla marinayı CVC Capital ile prensipte anlaştı. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.

Borçlarını ödemekte zorlanan Ferit Şahenk, D-Ofis binasını da sattı.

Şahenk, İspanya’nın başşehri Madrid’deki lüks otel Villa Magna’yı Meksikalı RLH Properties’e 2018’de 210 milyon euroya satmıştı. 

3,4 MİLYAR EUOR BORCU ÖDEYEMEMİŞTİ

Akabinde Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelen Şahenk, Miami’deTommy Hilfiger ile ortak olduğu Raleigh Hotel’i 103 milyon dolara işadamı Serdar Bilgili’ye, İstanbul’daki otelini ise ortağı Nusret Gökçe’ye 50 milyon euroya devretmişti. 

2018 yılında vadesi dolan 3,4 milyar euro borcu uzun vadeye yaymak için bankalarla mutabakata varan Şahenk eldeki gayremenkulleri satarak borcu azaltma tahhütünde bulunmuştu. 
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