Ferit Şahenk'in başı borçlarla dertte: Galataport hisselerini satmayı planlıyor

Galataport projesi 2021'deki açılışından bu yana öngörülen gelirleri ve nakit akışını sağlayamadı. İki kişi, 1,02 milyar Euro'luk orijinal kredinin tahakkuk eden faizler nedeniyle yaklaşık 1,5 milyar Euro'ya yükseldiğini söyledi.





Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Yapı Kredi Bankası AŞ ve Türkiye Garanti Bankası AŞ Galataport kredisinde en büyük paya sahip iki banka konumunda.





Doğuş Holding, 1,02 milyar Euro'luk (1,1 milyar dolar) tutarındaki ödenmemiş kredisi nedeniyle Galataport projesine ait liman hisselerinin bir kısmını bankalara devretmeyi planlıyor.Holding söz konusu krediyi 2016 yılında İstanbul'un merkezinde kruvaziyer limanı ve alışveriş merkezi kompleksi olan Galataport'u inşa etmek için almıştı.Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin Bloomberg'e aktardığı bilgilere göre; görüşmeler bankaların Galataport'un yarısından daha azını devralmalarını sağlayabilecek. Ayrıca borcun geri ödenmesi halinde işadamının hisseleri geri alma seçeneğine sahip olacağını da belirtiyor. Ancak görüşmeler sürüyor ve henüz nihai bir karar verilmedi.Doğuş ve 6 bankanın sadakat sözleşmesi olarak adlandırılan bir anlaşma imzalamak için görüşmeler yürütüğü belirtiliyor. Söz konusu kişiler, holdingin belirli bir süre içinde fon yaratamaması halinde, kredi verenlerin hisselerini potansiyel olarak yüzde 51'e çıkaracaklarını söyledi. Bu da bankalara kontrol hissesi verecek ve potansiyel olarak yeni yatırımcılar getirmelerinin önünü açacak.Doğuş Holding İcra Kurulu Başkanı Hüsnü Akhan "Kredi konsorsiyumundaki 6 banka ile bir anlaşma imzalamaya çok yakınız. Muhtemelen kasım ayında bir anlaşma yapacağız. Bu sadece kredi verenler için değil Doğuş için de olumlu bir anlaşma olacak" dedi.BLG'ye göre Galataport projesinin toplam değeri 2,2 milyar dolardı. İstanbul Boğazı'nda 1,2 kilometrelik bir sahil şeridine sahip olan limanın yılda ortalama 25 milyon ziyaretçi ve 1,5 milyon yolcu ağırlaması öngörülüyordu. Ancak, inşaattaki gecikmeler ve Türkiye'deki ekonomik yavaşlama, gelir tahminlerini karşılama çabalarını engellerken, Şahenk'in hisse satma çabaları da gerçekleşmedi.Bir zamanlar Türkiye'nin en zengin insanı olan Şahenk, Türkiye Garanti Bankası'ndaki hisselerini İspanyol BBVA'ya yaklaşık 5 milyar dolara sattıktan sonra otel, marina ve restoranlara büyük harcamalar yaptı.Şahenk'in şirketi Doğuş Holding son birkaç yıldır nakit toplamaya ve 2019 borç yapılandırma anlaşmasının bir parçası olarak bankalara verdiği taahhütleri yerine getirmeye çalışıyor.Şirket, 2020 yılında İstanbul'daki alışveriş merkezi İstinye Park'ın yüzde 30 hissesini Katar Varlık Fonu'na satmıştı. Ardından geçtiğimiz yıl restoran zincirlerinin çatı markası d.ream'in yüzde 20'si 300 milyon dolara Katar Yatırım Otoritesi tarafından satın alınmıştı.Galataport'ta azınlık hissesi bulunan BLG Capital ise salı günü yaptığı açıklamada Galataport'taki hisselerini ve burada yer alan Peninsula Oteli'ni Doğuş Grubu'na sattığını duyurdu. BLG açıklamasında Galataport projesinin 2,2 milyar dolarda değerlendiği belirtildi.