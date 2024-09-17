Samanyolu Haber /Spor / Fernando Muslera’nın cezası açıklandı /17 Eylül 2024 23:21

Fernando Muslera’nın cezası açıklandı

UEFA, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys ile İstanbul'da oynanan maçta kırmızı kart gören Fernando Muslera’ya 3 maç ceza verdi.

SHABER3.COM

UEFA Disiplin Kurulu,Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı rövanş maçında  kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşmişti. İlk maçta deplasmanda 3-2 yenilen sarı-kırmızılılar 27 Ağustos’ta evinde oynadığı maçta 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi biletini alamamıştı.

38 yaşındaki Uruguaylı kalecinin Avrupa Ligi'nde forma giyemeyeceği 3 maç:

Galatasaray-PAOK

Rigas Skola-Galatasaray

Galatasaray-IF Elfsborg
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fernando Muslera’nın cezası açıklandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:32:50