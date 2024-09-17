Fernando Muslera’nın cezası açıklandı

UEFA Disiplin Kurulu,Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı rövanş maçında kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşmişti. İlk maçta deplasmanda 3-2 yenilen sarı-kırmızılılar 27 Ağustos’ta evinde oynadığı maçta 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi biletini alamamıştı.



38 yaşındaki Uruguaylı kalecinin Avrupa Ligi'nde forma giyemeyeceği 3 maç:



Galatasaray-PAOK



Rigas Skola-Galatasaray



Galatasaray-IF Elfsborg