Ferrari çakıldı: Otomotivin lüks devi resmen eriyor

Lüksün simgesi Ferrari, finansal anlamda duvara çarptı. İtalyan otomotiv devi, yatırımcılarını sarsan bir tabloyla karşı karşıya. Şirketin hisseleri, 2016’dan bu yana en sert düşüşünü yaşayarak yüzde 14’e kadar geriledi.

Dünyanın en prestijli otomobil markalarından Ferrari, yatırımcılarını sarsan bir tabloyla karşı karşıya. Şirket hisseleri, 2016’dan bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Milano Borsası’nda işlem gören Ferrari hisseleri, yüzde 14’e varan kayıpla adeta çakıldı.

DEV MARKANIN GELECEĞİ KARANLIK
Maranello’daki sermaye piyasaları gününde yatırımcılara seslenen Ferrari yönetimi, bu yılki gelir ve kâr tahminlerinde yalnızca sınırlı bir artış açıkladı. Bloomberg verilerine göre şirket, 2024 yılı net gelirini 7,1 milyar avro veya daha fazla, düzeltilmiş faiz, vergi ve amortisman öncesi kârını (FAVÖK) ise en az 2,72 milyar avro olarak öngördü.

Ancak 2030’a ilişkin tablo beklentileri karşılamadı. Ferrari, yeni projeksiyonunda gelirini 9 milyar avro, FAVÖK’ünü ise 3,6 milyar avro veya üzerine çıkarmayı planlıyor. Bu rakamlar, analistlere göre şirketin büyüme hızında belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor.

RBC Capital Markets analisti Tom Narayan, açıklanan hedeflerin yıllık bileşik büyüme oranını yalnızca yüzde 6’ya çektiğini belirterek, “Bu oran, 2022’deki yüzde 10 hedefinin çok altında” dedi.

YATIRIMCILARIN TEPKİSİ BÜYÜDÜ
Ferrari’nin temkinli yaklaşımı piyasada hoş karşılanmadı. Yatırımcılar, şirketin fazla ihtiyatlı davranarak büyüme potansiyelini törpülediğini düşünüyor. Geçmişte hedeflerini aşmakta ustalaşan Ferrari, bu kez küresel durgunluk, yüksek ticaret tarifeleri ve Çin pazarındaki yavaşlama nedeniyle daha temkinli adımlar atıyor.

ÇİN İÇİN PLANLAR YAPMAYA BAŞLADILAR
Şirket, aynı gün ilk elektrikli modeli Elettrica’nın detaylarını paylaşarak 2025 lansman tarihini duyurdu. Ancak elektrikli araç stratejisinde sürpriz bir geri adım geldi: Ferrari, 2030 itibarıyla elektrikli modellerin ürün gamındaki payını yüzde 40’tan yüzde 20’ye düşürdü.

Porsche ve Mercedes-Benz gibi diğer lüks üreticiler de benzer zorluklarla karşı karşıya. Ferrari, özellikle satışların durduğu Çin pazarında yeniden ivme kazanmak için yeni hamleler planlıyor.
