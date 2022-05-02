Ferrari'nin otomobil satmak istemediği 5 çok ünlü isim: Kara listedeler

Ferrari, araçlarında yaptıkları değişiklikler ya da sosyal medya paylaşımları nedeniyle bazı ünlülere araç satmak istemiyor gibi görünüyor.



Ferrari sıkı kurallarıyla bilinen bir marka. Şirket için aracın sahibi oldukça önemli. Yani Ferrari, markasını zedeleyecek isimlerin değil, rol model olacak kişilerin otomobillerini kullanmasını istiyor. Bir nevi marka elçisi gibi.

Ayrıca satın alabilecek kişi Lamborghini sahibi bir araba koleksiyoncusu olmamalı. İki lüks İtalyan markası arasındaki rekabet uzun süredir var ve Şahlanan At'ın rakibinden bir araca sahipseniz, muhtemelen satın alamayanlar listesine girersiniz.









Bazı insanlar nadir bulunan otomobilleri satın alıp hemen sonra kara çevirmeyi dener. Ancak bu Ferrari için söz konusu değil. Çünkü, Ferrari sahibi bir kişi, sahip olduğu yılda yeniden satamaz.

Ayrıca o yıl dolduktan sonra otomobil üreticisini uyarmadan yeniden satamazsınız. Bu da şirketin kullanılmış modellere bile erişimi dikkatle kontrol ettiği anlamına geliyor.