Samanyolu Haber /Gündem / Fesih kararı ASELSAN'ı vurdu, hisseler fena çakıldı /12 Mayıs 2025 12:39

Fesih kararı ASELSAN'ı vurdu, hisseler fena çakıldı

PKK’nın silah bırakması kararının ardından borsa güne yüksek başladı. Savunma sanayinin önde gelen ismi ASELSAN negatif ayrıştı hisseleri dibi gördü.

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PKK, bugün yaptığı açıklamada kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. PKK’nın silah bırakması kararıyla borsa güne yükselişle başlarken ASELSAN hisselerinde yüzde 9 kayıp yaşandı.

Borsa genelinde yükseliş havası hâkim olurken ASELSAN hisseleri PKK'nın kararın ardından sert bir düşüş yaşadı. Gün içinde yüzde 9’un üzerinde değer kaybeden ASELSAN hisseleri, yatırımcıların dikkatini çekti.

ASELSAN HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ
PKK’nın silah bırakma kararı sonrası Borsa İstanbul yeni güne yükselişle başladı. Piyasaların genelinde olumlu hava hakim olurken, Savunma Sanayi şirketlerinden ASELSAN’ın hisselerinde sert bir düşüş yaşandı.

ASELSAN hisseleri kararın ardından kısa sürede yüzde 9’i aşan bir değer kaybı yaşadı.
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