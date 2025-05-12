Fesih kararı ASELSAN'ı vurdu, hisseler fena çakıldı

PKK, bugün yaptığı açıklamada kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. PKK’nın silah bırakması kararıyla borsa güne yükselişle başlarken ASELSAN hisselerinde yüzde 9 kayıp yaşandı.





Borsa genelinde yükseliş havası hâkim olurken ASELSAN hisseleri PKK'nın kararın ardından sert bir düşüş yaşadı. Gün içinde yüzde 9’un üzerinde değer kaybeden ASELSAN hisseleri, yatırımcıların dikkatini çekti.





ASELSAN HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

PKK’nın silah bırakma kararı sonrası Borsa İstanbul yeni güne yükselişle başladı. Piyasaların genelinde olumlu hava hakim olurken, Savunma Sanayi şirketlerinden ASELSAN’ın hisselerinde sert bir düşüş yaşandı.





ASELSAN hisseleri kararın ardından kısa sürede yüzde 9’i aşan bir değer kaybı yaşadı.