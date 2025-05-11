Samanyolu Haber /Gündem / Fesih ve silah bırakma: PKK açıklamayı ne zaman yapacak? /11 Mayıs 2025 09:45

Fesih ve silah bırakma: PKK açıklamayı ne zaman yapacak?

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası örgüt kongresini topladı. PKK'nın fesih ve silah bırakma açıklamasını ne zaman yapacağına ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı.

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PKK, 12. kongresini 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdi. PKK, fesih ve silah bırakma kararını gündemine aldığını duyurdu. Ancak toplantının ardından kamuoyuna, bu yönde kesin bir kararın alındığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Kongre sonrası yapılan açıklamada, örgütün karar aşamasında olduğu belirtilirken, gözler şimdi verilecek nihai mesaja çevrildi.

Gazeteci Çetiner Çetin, Habertürk canlı yayınında konuya ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Çetin, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını yarın saat 13.00'te açıklayacağını öne sürdü.

"Özellikle Anneler Günü gibi bir gün tercih edilmiş görülüyor. Bu, hem sembolik hem de toplumsal olarak önemli bir mesaj olabilir" diyen Çetin, Türkiye'nin yıllardır süren terörle mücadelesinde yaşanan kayıplara da dikkat çekti.

Çetiner Çetin şöyle konuştu:

"(Bugün) Saat 13.00 itibariyle beklediğimiz haberi alacağız. Özellikle Anneler Günü gibi bir gün tercih edilmiş görülüyor. Ama süreç açısından tabiki her birinin bir anlamı vardır. Ama yıllardır biz terörü konuştuğumuz zaman terörle birlikte hep annelerin gözyaşlarını ekranlara getirdik ve teröre çocuğunu kurban verenler de herkes ağladı. Doğu'ya gittiğiniz zaman her evde gözyaşı var. Türkiye'nin batısına gittiğiniz zaman da her mahallede var. Dolayısıyla bu artık Türkiye'nin kaderi değil. İstediği sonuç da değil."
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