Samanyolu Haber /Gündem / Festival iptali kararlarına Erol Evgin'den tepki /21 Ağustos 2022 20:18

Festival iptali kararlarına Erol Evgin'den tepki

Bazı festivaller için alınan iptal kararlarına Erol Evgin yaptığı bir açıklamayla tepki gösterdi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Kerki Solfej’in düzenlediği yaz konserleri kapsamında, geçtiğimiz akşam Altınoluk Amfi Tiyatro’da konser verdi.

Tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği konserini “Söyle Canım” isimli şarkısıyla açan sanatçı, gece boyunca dört nesilden oluşan coşkulu bir koro eşliğinde söylediği altın şarkılarıyla müzikseverleri duygudan duyguya taşıdı.

Erol Evgin, konser sırasında, son dönemde sıklaşan festival yasaklarına tepki gösterdi. Evgin “Duygularımızı ninnilerden, ağıtlara müzikle ifade eden bir milletiz. Müzik, merhemdir yaralarımıza. Festivaller yasaklanmasın! Şarkılar, müzik susmasın!” ifadelerini kullandı.
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