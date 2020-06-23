Samanyolu Haber /Gündem / Festival sanal, rant gerçek! /23 Haziran 2020 11:01

Festival sanal, rant gerçek!

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi’nin Online Tıp Festivali için 213 bin TL harcadığı ortaya çıktı. Festivalin ihalesi Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın damadının şirketine verildi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) idare ettiği İstanbul Zeytinburnu Belediyesi, 5 Haziran’da "2020 Yılı Merkez Efendi Tıp Festivali Organizasyonu” ismi altında bir ihale düzenledi. 

A Z Reklam Basım Organizasyon ve Turizm Şirketi, tek başına katıldığı ihaleyi 213 bin 350 TL teklif vererek aldı. 

Mesir macununun mucidi Merkez Efendi adına düzenlenen festival, 12-14 Haziran tarihleri arasında AKP’li belediyenin sosyal medya hesaplarından yayımlandı. 

ŞİRKETİN ORTAĞI AKP’Lİ ÇIKTI

A Z Reklam Basım Organizasyon ve Turizm Şirketi’nin ortakları arasında AKP’li Fatih Bolcan’ın olduğu da ortaya çıktı. 

Aynı zamanda AKP eski milletvekili Mustafa Baş’ın damadı olan Fatih Bolcan’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Bolcan 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde AKP Küçükçekmece seçim koordinasyon merkezinde seçim koordinatörlüğü görevini üstlendi.
3 Bin kişi izledi, online festivale 213 bin TL harcandı

"Festival sanal, rant gerçek" sözünü haklı çıkarırcasına fahiş fiyata ihale edilen organizasyonu Serdar Tuncer (sağda) sundu.
 
12 Haziran 2011 Milletvekilliği Genel Seçimi'nde ise İstanbul 2’nci Bölge seçim koordinasyon merkezinde, tanıtma ve medyadan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. AKP İstanbul İl Delegesi de olan Bolcan, Sadakataşı Derneği’nde de başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. 

Bolcan, 2013 yılında AKP’den Başakşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu.

AÇIK İHALE YAPILMADI

Birgün gazetesinin haberine göre organizasyon ihalesi AKP iktidarında kamu kurumları ile AKP’li belediyelerin sıkça kullandığı “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.” şartıyla yapılması gereken pazarlık yöntemiyle verildi.

ÜÇ GÜNDE 3 BİN KİŞİ İZLEDİ

Yüzbinlerce lira ödenen online festival, Zeytinburnu Belediyesi’nin YouTube hesabından yayınlandı.

Belediyenin YouTube hesabından festivale ilişkin beş ayrı canlı yayın yapıldı.

Üç gün boyunca yapılan canlı yayınları izleyenlerin sayısı 3 bin 258’de kaldı.
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