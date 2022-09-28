Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen: 'Bazıları atmosferi bozmak, suları bulandırmak için çalışıyor' /28 Eylül 2022 13:41

Fethullah Gülen: 'Bazıları atmosferi bozmak, suları bulandırmak için çalışıyor'

Türkiye ile Yunanistan’ın arasındaki dostluk çizgisinin korunmasının her iki ülke için de yararlı olacağını söyleyen Fethullah Gülen, ‘‘Ben iki millete hep kardeş millet nazarıyla baktım. Bence bizimkiler maalesef sarhoş gibi davranıyorlar.’’ İfadelerini kullandı.

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Fethullah   Gülen, Yunanistan’da yayın yapan Alfa televizyonu program yapımcısı ve muhabiri Mihalis Arabacıoğlu’na konuştu.  Alfa Televizyonu haberi röportajı “Gülen, Erdoğan’ı tamamen yıkmaya devam ediyor” başlığıyla verdi.

Mihalis Arabacıoğlu’nun Yunan halkına bir mesajınız var mı sorusuna; Gülen şöyle cevap verdi:

‘‘Sizlerin kendi müşahede ve değerlendirmelerinizi seslendirmeleriniz daha iyi olur, benim ki derme çatma bir şey olur. Son günlerde birilerinin yaptıkları cürümler Yunanistan’a yüklenmeye çalışıldı. Biraz basiretle bakabilen insanlar bunun böyle olamayacağını bilirler. Yunanistan kadim kültüre sahip bir ülke olarak binlerce hizmet insanını alıp misafir etmesi, sahip çıkması takdire şayan bir şeydir. Birileri genel havayı bozup bulandırmak için bir şeyler yapıyor. Son zamanlarda bizimki (Erdoğan) delice şeyler konuşuyor. Adalara gidecek, baskın yapacak, işgal edecek…

”ZALİMLERİN KAFA KARIŞTIRMALARI BİZLERİ KATİYEN ALDATMAMALI”

Yunanistan medeniyet dünyasının açılmış sütunları idi. Yunanistan her zaman dünyadaki tüm kültürlerin gelişimi için bir dayanak noktası olmuştur. Dünyadaki düşünceleri bir yönüyle dengeleyen ve esasen ahenkli hale getiren Yunan düşünürleri olmuştur. Çok akıllı insanlar.  İslam dünyası üzerinde Sokrates, Platon ve Aristotalesleri ile hep tesirli olmuşlardır. Bu fikir akımları İslam dünyasında da birer ekol haline gelmişler.  Zannediyorum bunların hepsi eğitim içinde çözülürse makul ve kalıcı olur. Eğitim her şeydir. Adaleti, istikameti, insana saygı duygusunu şekillendirecek de eğitimdir. Bu yüzden her zaman eğitimi öncelemek lazım. Zalimlerin kafa karıştırmaları bizleri katiyen aldatmamalı.

Röportajı Yunanca’dan çeviren Mehmet Ateş, “Gülen,   Erdoğan’ı   tamamen   yıkmaya   devam   ediyor” ifadesinde   kullanılan Yunanca deyimin “????? ?????µ???” “tam bozma, yıkma” anlamında kullanıldığına dikkat çekti.
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