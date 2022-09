Fethullah Gülen: 'Bazıları atmosferi bozmak, suları bulandırmak için çalışıyor'

Fethullah Gülen, Yunanistan’da yayın yapan Alfa televizyonu program yapımcısı ve muhabiri Mihalis Arabacıoğlu’na konuştu. Alfa Televizyonu haberi röportajı “Gülen, Erdoğan’ı tamamen yıkmaya devam ediyor” başlığıyla verdi.





Mihalis Arabacıoğlu’nun Yunan halkına bir mesajınız var mı sorusuna; Gülen şöyle cevap verdi:





‘‘Sizlerin kendi müşahede ve değerlendirmelerinizi seslendirmeleriniz daha iyi olur, benim ki derme çatma bir şey olur. Son günlerde birilerinin yaptıkları cürümler Yunanistan’a yüklenmeye çalışıldı. Biraz basiretle bakabilen insanlar bunun böyle olamayacağını bilirler. Yunanistan kadim kültüre sahip bir ülke olarak binlerce hizmet insanını alıp misafir etmesi, sahip çıkması takdire şayan bir şeydir. Birileri genel havayı bozup bulandırmak için bir şeyler yapıyor. Son zamanlarda bizimki (Erdoğan) delice şeyler konuşuyor. Adalara gidecek, baskın yapacak, işgal edecek…





”ZALİMLERİN KAFA KARIŞTIRMALARI BİZLERİ KATİYEN ALDATMAMALI”





Yunanistan medeniyet dünyasının açılmış sütunları idi. Yunanistan her zaman dünyadaki tüm kültürlerin gelişimi için bir dayanak noktası olmuştur. Dünyadaki düşünceleri bir yönüyle dengeleyen ve esasen ahenkli hale getiren Yunan düşünürleri olmuştur. Çok akıllı insanlar. İslam dünyası üzerinde Sokrates, Platon ve Aristotalesleri ile hep tesirli olmuşlardır. Bu fikir akımları İslam dünyasında da birer ekol haline gelmişler. Zannediyorum bunların hepsi eğitim içinde çözülürse makul ve kalıcı olur. Eğitim her şeydir. Adaleti, istikameti, insana saygı duygusunu şekillendirecek de eğitimdir. Bu yüzden her zaman eğitimi öncelemek lazım. Zalimlerin kafa karıştırmaları bizleri katiyen aldatmamalı.





Röportajı Yunanca’dan çeviren Mehmet Ateş, “Gülen, Erdoğan’ı tamamen yıkmaya devam ediyor” ifadesinde kullanılan Yunanca deyimin “????? ?????µ???” “tam bozma, yıkma” anlamında kullanıldığına dikkat çekti.