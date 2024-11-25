Samanyolu Haber /Dünya / 'Fethullah Gülen’e saygı duruşu!' /25 Kasım 2024 17:40

'Fethullah Gülen’e saygı duruşu!'

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin vefatıyla, dünyanın çeşitli ülkelerindeki akademisyenler, siyaset bilimcileri, spor ve siyaset insanları duygularını dile getirmeye devam ediyor.

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Avustralyalı Parlamenter Nathan Hagarty’nin, Fethullah Gülen Hocaefendi ile ilgili kaleme aldığı “Fethullah Gülen’e Saygı Duruşu” başlıklı yazı, parlamento sitesinde yayınlandı. NSW Parlamentosu, Leppington Bölgesi Milletvekili Nathan Hagarty; “Türkiye’de son on yılda Hizmet Hareketi’ne yönelik baskılara rağmen, küresel bir ağ haline gelmiş eğitim, yardım ve kültürler arası diyaloğu destekleyen okullar, hayır kurumları ve kültürel kuruluşlar kurmuştur. Hizmet Hareketi’nin temelinde hizmet ve kültürler arası saygı felsefesi yatmaktadır. Bu felsefe, Avustralya’nın çok kültürlü ve çok inançlı yapısında kendine güçlü bir yer bulmuş, Gülen’in vizyonunun evrensel önemini göstermiştir.” dedi.
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