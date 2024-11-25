Avustralyalı Parlamenter Nathan Hagarty’nin, Fethullah Gülen Hocaefendi ile ilgili kaleme aldığı “Fethullah Gülen’e Saygı Duruşu” başlıklı yazı, parlamento sitesinde yayınlandı. NSW Parlamentosu, Leppington Bölgesi Milletvekili Nathan Hagarty; “Türkiye’de son on yılda Hizmet Hareketi’ne yönelik baskılara rağmen, küresel bir ağ haline gelmiş eğitim, yardım ve kültürler arası diyaloğu destekleyen okullar, hayır kurumları ve kültürel kuruluşlar kurmuştur. Hizmet Hareketi’nin temelinde hizmet ve kültürler arası saygı felsefesi yatmaktadır. Bu felsefe, Avustralya’nın çok kültürlü ve çok inançlı yapısında kendine güçlü bir yer bulmuş, Gülen’in vizyonunun evrensel önemini göstermiştir.” dedi.