Fethullah Gülen Hoacefendi’den IFLC’nin ‘4 Mevsim’ programına özel mesaj

IFLC'nin ABD'de düzenlediği özel gösteri gönülleri fethetmeye devam ediyor. Gösteri salonları dolduran insanlar tarafından büyük bir ilgi görürken muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, Houston şehrinde düzenlenen ‘4 Mevsim’ gösterisi için özel bir mesaj gönderdi.





"BU GENÇLERİ DESTEKLEMEK HEPİMİZİN ORTAK MESULİYETİ"

Hocaefendi mesajında “İnsanlığın önündeki problemlerin çözülebilmesi ve bir barış iklimini yeşertebilmesi için, derin bir merhamet hissi ve anlayışa sahip, sevgi ve saygı dolu bir genç nesil yetiştirmenin elzem” olduğunu ifade ederek “ Dünya sorunlarına duyarlı olan bu gençleri desteklemek, hepimizin ortak mesuliyetidir.”dedi.





Hocaefendi’nin mesajinin tamamı şöyle;





“Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nin değerli organizatörleri, ev sahipleri ve destekçileri; kıymetli misafirler,

Sonbahardaki mevsim değişikliğini idrak ettiğimiz bu günlerde Uluslararası Dil ve Kültür Festivali, farklı coğrafya ve kültürlerden gençleri bir araya getirerek kalplerimize bir huzur rüzgarını sunmaktadır.

Umut ve kardeşlik içinde bir araya gelen bu gençler ortak evimiz olan dünyamızda birbiriyle geçinemeyip kavga edenlerin sebep olduğu ve insanlığın üzerine kara bir gölge gibi düşen acılara karşı yapılabilecek en güzel şeyi yapıyorlar. Belki onlar insanlığın problemlerini çözme imkânlarına sahip değiller ama ortaya koydukları tablo ile bir misal oluyor, demek ki böyle bir kardeşlik de mümkünmüş dedirtiyorlar ve herkese bir ümit kaynağı oluyorlar.

İnsanlığın önündeki problemleri çözebilmesi ve bir barış iklimini yeşertebilmesi için, derin bir merhamet hissi ve anlayışa sahip, sevgi ve saygı dolu bir genç nesil yetiştirmemiz elzemdir. Dünya sorunlarına duyarlı olan bu gençleri desteklemek, hepimizin ortak mesuliyetidir.

Uluslararası Dil ve Kültür Festivali, işte tam bu mesuliyetin şuuruyla farklı coğrafyalardan gelen gençlerin kalplerine ve zihinlerine "insanlık kardeşliği" tohumlarını ekiyor, birbirlerini tanımalarını, empati kurmalarını ve kalıcı dostluklar geliştirmelerini sağlıyor.

Böyle değerli bir program keşke daha yaygın yapılabilse, daha çok insana ulaşabilse, daha çok gencimize katılma imkanları sağlanabilse diye hepimiz arzu ederiz. Ama mevcut imkanlarla ortaya konan bu projenin mütevazi çerçevesine bakarak umutsuzluğa kapılmak doğru değildir. Küresel problemler ancak ülkeler ve uluslararası organizasyonların iş birliğiyle çözülebilir. Bizlere düşen, elimizdeki imkanlarla güzel tablolar ortaya koyarak bir misal teşkil etmek ve görenleri imrendirmektir. Er veya geç insanlık bu güzel misallerden ilham alarak el ele verme şuuruna ulaşacaktır.

Ne yazık ki, sağlık durumum bu değerli programa bizzat katılmama izin vermiyor. Mevlana Celâleddin-i Rumi der ki ayni dili konuşanlar değil ayni duyguları paylaşanlar anlaşabilir. Sizlerle ayni duyguları paylaştığım inancıyla beni manen aranızda gibi kabul edip selam ve tebriklerimi kabul etmenizi istirham ederim.

Bu güzel etkinliği düzenleyen komiteye, katılan gençlerimize, maddi ve manevi destek veren dostlarımıza ve zaman ayırarak gelen kıymetli misafirlerimize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Programın icra edildiği Texas eyaleti halkına da en içten selamlarımı iletiyorum.

Cenab-i Hak bu cabalara yumun ve bereketler ihsan etsin, insanlık kardeşliğine ulaşma yolunda fiili bir dua olarak kabul etsin ve hepimizi bütün dünyada barış solukladığımız günlere bir an evvel ulaştırsın.”





Saygılarımla

Fethullah Gülen