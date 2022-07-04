Samanyolu Haber /Gündem / 'Fethullah Gülen Hocaefendi'nin sağlık durumu ile ilgili iddialar bir kez daha yalanlandı /04 Temmuz 2022 01:11

'Fethullah Gülen Hocaefendi'nin sağlık durumu ile ilgili iddialar bir kez daha yalanlandı

Erdoğan medyasının ortaya attığı 'Fethullah Gülen Hocaefendi ağır hasta' haberi bir kez daha yalanlandı

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Erdoğan medyası yıllardır aynı yalanı ısrarla dillendirmekten sıkılmıyor. Fethullah Gülen Hocaefendinin ağır hasta olduğu yalanını bu kez de A Haber'de bir programa katılan Sabah Gazetesi muhabiri ortaya attı. Her defasında olduğu gibi Havuz Medyasının diğer organlarının da büyütmeye çalıştığı iddia bir kez daha yalanlandı. 

Samanyoluhaber.com'un ulaştığı Hocaefendi'nin yaşadığı kamp merkezi yetkilileri, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin sağlık durumuyla ilgili iddiaların asılsız olduğunu ve Hocafendi'nin her zaman olduğu gibi günlük normal programına devam ettiğini ifade ettiler.
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