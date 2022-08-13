Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi AKP'yi yıllar önce uyarmıştı... /13 Ağustos 2022 16:37

Fethullah Gülen Hocaefendi AKP'yi yıllar önce uyarmıştı...

Mart 2011'de başlayan Suriye içi savaşı ile ilgili Fethullah Gülen Hocaefendi'nin uyarıları yeniden gündeme geldi

Hocaefendi yıllar önce uyarmıştı

AKP hükümetinin , Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç çatışmaların hemen ardından uyguladığı politikaların maliyeti Türkiye ve Dünya açısından büyük oldu. Milyonlarca kişi hayatını kaybederken sadece Türkiye'de 4 milyondan fazla Suriyeli mülteci durumunda yaşıyor. 

Erdoğan uyguladığı politikaların maliyetini kendisi açısından azaltmak için bazı geri adımlar atmaya başladı 

Bir yandan Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ülkelerine gönderilmeye çalışılırken , bir yandan da Esed rejimi ile diyalog zemini aranıyor 

Oysa Fethullah Gülen Hocaefendi, yıllar öncesinde hem televizyon röportajlarında, hem de hükümet yetkililerinin yüzüne bu tür politikaların çözüm olamadığı uyarısını yapmıştı .

Türkiye'nin sınırları açarak muhacir kabul ederek Suriye'deki problemin çözülemeyeceğine dikkat çeken Hocaefendi,  Esed ile demokrasi zemininde anlaşarak halkların haklarının korunabileceğini söylemişti.


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