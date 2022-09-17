Fethullah Gülen Hocaefendi, Ali Katırcıoğlu için gıyabi cenaze namazı kıldırdı

Hayırsever iş insanı ve Hizmet Hareketi'nin önde gelen isimlerinden olan Ali Katırcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ruhunun ufkuna yürümüştü. Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde bulunan Nizamiye Külliyesi’nin banisi ‘Kervancı abi’ olarak bilinen 87 yaşındaki Ali Katırcıoğlu için Pensilvanya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Dün cuma namazının ardından Johannesburg’da toprağa verilen Katırcıoğlu'nun gıyabi cenaze namazını muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi kıldırdı. Namaz esnasında göz yaşları ve ağlamalar hiç eksik olmadı.







Namazın ardından Ali Katırcıoğlu hakkında konuşan muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi "O öyle birisiydi ki, tanıdığımız ilk günden itibaren hep vefalı davrandı. Allah affetsin. Yaptığı şeyler, otağını firdevse kurması için yeterli. Dünden bugüne bir hüzün oldu, içimize aktı hep. Ama neylersin. Allah'ın takdiri. Hepimiz için aynı şey söz konusu.





Hepimizin başı sağ olsun. Onlar hayatlarını mamur yaşadılar. İnşallah öbür tarafta da öyle olur. Cenab-ı Hak bize de o ufku ihsan buyursun.





Hep vefalı davrandılar. Tanıdığım günden bu yana bir arpa boyu kadar rahatsızlık verecek davranışları olmadı" ifadelerini kullandı.





Gıyabi cenaze namazı ve ardından Hocaefendi'nin yaptığı konuşma herkulnagme'nin Youtube adresinden yayınlandı.



