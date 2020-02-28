Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi'den Almanya’daki saldırı için taziye mesajı /28 Şubat 2020 12:25

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Almanya’daki saldırı için taziye mesajı

Geçen hafta Almanya’nın Hanau şehrinde iki nargile kafeye düzenlenen ırkçı saldırıda 4'ü Türkiye vatandaşı 11 kişi hayatını kaybetmişti. Fethullah Gülen Hocaefendi menfur saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Hanau şehrinde iki ayrı kafeye yapılan silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti. 

4 Türkiye vatandaşının da hayatını kaybettiği saldırıyı başta Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel olmak üzere siyasetçiler "Irkçılık bir zehirdir. Irkçılığa geçit vermeyeceğiz. Yalnız değilsiniz, yanınızdayız." diyerek tepki göstermişti. 

Fethullah Gülen Hocaefendi saldırı sonrasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. 

ÜÇ FARKLI DİLDE TAZİYE

Taziye mesajı Berlin merkezli Stiftung Dialog und Bildung  (Diyalog ve Eğitim Vakfı) internet sitesinde 3 farklı dilde yayımlandı 

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Almanya’da gerçekleşen nefret kaynaklı silahlı saldırı münasebetiyle taziye mesajı:

Almanya’da aşırı sağcı ideolojiye sahip kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirtilen ve çok sayıda kişinin ölümüyle neticelenen saldırı haberini derin bir üzüntü ile aldım.

Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum ve herkesi başkalarına karşı hazımsızlık, toleranssızlık ve şiddetin bütün çeşitlerine karşı ciddi tavır almaya davet ediyorum.

Almanya’nın liderlerinin saldırı karşısında net bir tavır alması ve ırkçılığı toplum için bir zehir olarak tavsif etmesi ümit vericidir. 

Başta saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları olmak üzere bütün Almanya halkına baş sağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Cenab-ı Erhamurrahimin ırkçılık, fanatiklik ve nefretten arınmış, insanların farklılıkları bir çatışma sebebi olarak görmekten uzaklaşıp birbirini kucakladığı barış içinde bir dünyaya bizi bir an evvel kavuştursun.


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