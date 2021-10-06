Fethullah Gülen Hocaefendi’den Dünya Öğretmenler Günü mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bütün öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Gününü tebrik eden Hocaefendi , bireylerin erdemli kadın ve erkekler olarak yetiştirilmesinde öğretmenlerin önemline değindi.





Alliance For Shared Values platformunun paylaştığı mesajda Hocaefendi şunları kaydetti: “İnsanlığın kalıcı barış ve refahının en etkili mimarlarında öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Gününü en samimi duygularıma tebrik ediyorum.





ELBİRLİĞİ ZARURİDİR

Gençlerin potansiyellerinin inkişafı onların barış, emniyet ve huzurun temsilcileri olarak, toplumun faydasını hedefleyen erdemli kadın ve erkekler olarak yetiştirilmesi için öğretmenlerimizin çabasının önemi tartışılmazdır. Vicdan mekanizması bozulmamış, ilkeleri ve prensipleri evrensel değerlerle yoğrulmuş nesillerin yetiştirilmesi için ailelerin, toplumun ve öğretmenlerin elbirliğiyle çalışması zaruridir.





Günümüzde yaşanan Kovid-19 salgını süresince yenilikçi fikirlerle öğrencileri için seferber olan, elindeki şartları zorlayıp yeni çözöümler bulan ve öğrencilerinin fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için gayret sarf eden öğretmenlere tek tek teşekkür ediyorum. ve diliyorum ki bu salgında yeni kullanılmaya başlanılan ve başarılı olan farklı eğitim metotları dünyanın birçok yerinde kaliteli eğitime ulaşma imkanı sağlar ve idareciler de gerekli desteği vererek kalıcı çözümler üretirler.”





MİT’İN KAÇIRDIĞI ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI

Siyasi sebeplerle kaçırılarak Türkiye’de hapse atılan öğretmenlere de değinen Hocaefendi, “Hem kendi vatanlarında hem de dünyanın farklı yerlerinde kaliteli ve kucaklayıcı eğitim hizmetleri sunmak için gayret sarf ederken, siyasi bir cadı avının mağduru olan ve öğrencilerinden ayrılmak zorunda bırakılan Hizmet camiasının öğretmenlerinin de en yakın zamanda huzurlu bir eğitim atmosferine kavuşmalarını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha bütün öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.