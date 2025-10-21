'Fethullah Gülen Hocaefendi kimdir?' belgeseli yayında

Türkiye ve dünyada hareketi ile birlikte hangi etkilere sebep oldu? Gülen’in kronolojik hayat hikayesi ile birlikte Türkiye’nin siyasal ve sosyal yakın tarihi üzerinden bir portre videosu izliyorsunuz. Bu videoda şu soruların cevabı var;





-Edirne, ve İzmir’de vaiz olduğu dönemlerde neler yaşadı?





-Gülen, Gazi olayları sırasında nasıl bir açıklama yaptı? Türkiye’de hoşgörü ve diyalog açılımları nelere sebep oldu?





-Papa ile Gülen Vatikan’da ne için buluştu? Dinlerarası diyalog 11 Eylül olayları sonrası nasıl bir etkiye sebep oldu?





-28 Şubat döneminde Fethullah Gülen ve hareketi neler yaşadı?





-Gülen Amerika’ya neden gitmek zorunda kaldı?





-Gülen AK parti ile yollarını neden ayırdı? Erdoğan’ın cemaat üzerinden yürüttüğü kampanyanın perde arkasında ne var?





-17/25 Aralık Yolsuzluk operasyonu ile ilgili Gülen neler söyledi?





-Gülen hayatının son yıllarını nasıl geçirdi? Vefatı ve Sevenlerinin ona vedası nasıldı?





