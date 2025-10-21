Samanyolu Haber /Gündem / 'Fethullah Gülen Hocaefendi kimdir?' belgeseli yayında /21 Ekim 2025 18:34

'Fethullah Gülen Hocaefendi kimdir?' belgeseli yayında

Vefatının 1. yılı: Fethullah Gülen ardında ne izler bıraktı? Geçen yıl ruhunun ufkuna yürüyen Fethullah Gülen'in hayatını BOLD Medya araştırdı. Fethullah Gülen kimdi, tplumda ne tür açılımlar yaptı, ardında ne izler bıraktı, bu tür soruların hepsi bu yayında...

SHABER3.COM

Vefat yıldönümünde Bold Medya, Fethullah Gülen’in hayatını araştırdı. Gülen kimdi?

Türkiye ve dünyada hareketi ile birlikte hangi etkilere sebep oldu? Gülen’in kronolojik hayat hikayesi ile birlikte Türkiye’nin siyasal ve sosyal yakın tarihi üzerinden bir portre videosu izliyorsunuz. Bu videoda şu soruların cevabı var;

Fethullah Gülen kimdir? Gençlik yıllarında ne yaptı? Bir vaiz olarak hangi yönü onun tanınmasını sağladı?
-Edirne, ve İzmir’de vaiz olduğu dönemlerde neler yaşadı?

-Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile nasıl tanıştı? Özal döneminde Gülen neler yaptı?
-Gülen, Gazi olayları sırasında nasıl bir açıklama yaptı? Türkiye’de hoşgörü ve diyalog açılımları nelere sebep oldu?

-Papa ile Gülen Vatikan’da ne için buluştu? Dinlerarası diyalog 11 Eylül olayları sonrası nasıl bir etkiye sebep oldu?

-Gazeteciler ve Yazarlar vakfı Abant platformu ile neyi amaçladı? Bu platform Türkiye’de nasıl karşılık buldu?
-28 Şubat döneminde Fethullah Gülen ve hareketi neler yaşadı?

-Eski Başbakan Bülent Ecevit Gülen’i nasıl tanıdı? Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Gülen ve hareketi için nasıl bir duruş ortaya koydu?
-Barış Manço, Cem Karaca gibi sanatçılar ve Prof. Dr Toktamış Ateş gibi toplumun farklı kesimlerinden isimler Gülen’e ve hareketine neden destek verdi?
-Gülen Amerika’ya neden gitmek zorunda kaldı?

-AK Parti iktidarı döneminde Erdoğan ve Gülen’in yolu neden kesişti?
-Gülen AK parti ile yollarını neden ayırdı? Erdoğan’ın cemaat üzerinden yürüttüğü kampanyanın perde arkasında ne var?

Gülen Mavi Marmara olayı için ne dedi Gezi olayları ile ilgili nasıl bir tutum sergiledi?
-17/25 Aralık Yolsuzluk operasyonu ile ilgili Gülen neler söyledi?

-Fethullah Gülen ve 15 Temmuz… Gülen neden uluslararası araştırma istedi?
-Gülen hayatının son yıllarını nasıl geçirdi? Vefatı ve Sevenlerinin ona vedası nasıldı?

 

 
ÖNE ÇIKAN HABERLER
