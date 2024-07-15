Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 15 Temmuz hakkındaki çok önemli açıklamaları

Niçin “uluslararası komisyon kurulsun” dedi?









15 Temmuz’un üzerinden 8 yıl geçti, AKP iktidarı 15 Temmuz’un araştırılmasını istemezken Fethullah Gülen ise konunun tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını talep etti.İşte Fethullah Gülen’in 15 Temmuz hakkındaki çok önemli açıklamaları!8 yıl sonra ortaya çıkan gerçeklerle birlikte;Demokrasi ve cumhuriyet hakkında neler söyledi?15 Temmuz’un amacı neydi?