Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 15 Temmuz hakkındaki çok önemli açıklamaları /15 Temmuz 2024 13:15

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 15 Temmuz hakkındaki çok önemli açıklamaları

15 Temmuz'un üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen o gecenin birçok yönü halen aydınlatılmadı. İlk günden beri kurulacak bağımsız bir komisyon tarafından olayın tüm yönlerinin araştırılmasını isteyen Fethullah Gülen'in bu çağrıları ise yanıt bulmadı. 8 yıl sonra ortaya çıkan gerçeklerle birlikte işte Fethullah Gülen'in 15 Temmuz hakkındaki çok önemli açıklamaları!

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15 Temmuz’un üzerinden 8 yıl geçti, AKP iktidarı 15 Temmuz’un araştırılmasını istemezken Fethullah Gülen ise konunun tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını talep etti.

İşte Fethullah Gülen’in 15 Temmuz hakkındaki çok önemli açıklamaları!

8 yıl sonra ortaya çıkan gerçeklerle birlikte;

Demokrasi ve cumhuriyet hakkında neler söyledi?

15 Temmuz’un amacı neydi?

Niçin “uluslararası komisyon kurulsun” dedi?



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