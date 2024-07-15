Samanyolu Haber/Gündem/Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 15 Temmuz hakkındaki çok önemli açıklamaları/15 Temmuz 2024 13:15
Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 15 Temmuz hakkındaki çok önemli açıklamaları
15 Temmuz'un üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen o gecenin birçok yönü halen aydınlatılmadı. İlk günden beri kurulacak bağımsız bir komisyon tarafından olayın tüm yönlerinin araştırılmasını isteyen Fethullah Gülen'in bu çağrıları ise yanıt bulmadı. 8 yıl sonra ortaya çıkan gerçeklerle birlikte işte Fethullah Gülen'in 15 Temmuz hakkındaki çok önemli açıklamaları!