Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor? /08 Nisan 2022 15:49

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor?

Asım Yıldırım'ın You Tube kanalına katılan Dr. Ergün Çapan "Kamp'ta neler oluyor" başlığı altında, herkesin merak ettiği M.Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yaşadığı kamptan Ramazan'la ilgili notlar aktardı.

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor?

Ramazan'ın klasikleşen programı BİR ÜMİTTİR RAMAZAMAN bu sene de ünlü sunucu Asım Yıldırım ile sizlere misafir oluyor.

Programın son bölümüne katılan Dr. Ergün Çapan Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan ayını nasıl geçirdiğini anlattı. 

Hocaefendi'nin Peygamber Efendimizin sünnetini yaşatmak için çalıştığını söyleyen Çapan programının tamamen ibadet ve dua ile yaşandığını hatırlattı. 

Her yıl olduğu gibi bu Ramazanda kamp merkezinde iki defa  Mealli mukabele okunduğuna dikkat çeken Çapan teravihlerin de hatimli kılındığını söyledi. 




Hocaefendi'nin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Çapan Hocaefendi'nin oruçlarını aksatmadığını söyledi 

Ayrıca Çapan, Hocaefendinin İtikaf sünnetini ihya etmek için tavsiyelerde bulunduğunu anlattı. 

Programda ayrıca: ilk muhacirler: her şey o'nu anlatıyor: ayet ve hadislerle Hz. Muhammed (sav) hakikat çekirdekleri bölümleri yer aldı . 

Asım Yıldırım'ın You Tube kanalında yayınlanan  BİR ÜMİTTİR RAMAZAN program  birbirinden farklı köşelerle ve canlı yayın konuklarıyla Ramazan boyunca her gün Türkiye saatiyle 18.30'da  yayınlanıyor 


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Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor?

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor?

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