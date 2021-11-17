Fethullah Gülen Hocaefendi: 'Sonsuz Hamdolsun '

Herkul.org internet sitesinde Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 'Bamteli Sohbetleri'nden kliplerin yayınlandığı 'Bir Nefes' serisi yayınlanmaya devam ediyor. Herkulnağme sosyal medya hesabından serinin 38. klibi yayınlandı.





2019 yılındaki bir sohbetinden yayınlanan sohbette Fethullah Gülen Hocaefendi, 'Bela ve musibetlere karşı sabır ve şükür etmenin önemini anlattı...





Sohbette Hocaefendi ' Şimdi bir kısım kimseler, kötülüğe kilitlenmiş kimseler, kalbi kirlenmiş kimseler, dimağlarında pâk bir yer kalmamış kimseler; oturup-kalkıp hep kötülük düşünebilirler. Bu kötülükleri de bazen sizin üzerinizde realize edebilirler, uygulayabilirler. Değişik kötülüklere maruz kalabilirsiniz. Bunları hamd ü senâ ile ibadete çevirebilirsiniz. Başınıza gelen her şeyden dolayı, onu şükür ile karşılarsanız şayet, bir adım daha o Miraç’ta O’na doğru yaklaşmış olursunuz; bir adım daha O’na doğru yaklaşmış olursunuz.' dedi













Bu sohbetin (ister yazılı ister sesli/görüntülü) tamamına şu linkten ulaşabilirsiniz