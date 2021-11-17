Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi: 'Sonsuz Hamdolsun ' /17 Kasım 2021 14:18

Fethullah Gülen Hocaefendi: 'Sonsuz Hamdolsun '

Herkulnağme'de Fethullah Gülen Hocaefendi'nin haftalık sohbetlerinden yeni bir klip yayınlandı

Bir Nefes ...

Herkul.org internet sitesinde Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 'Bamteli Sohbetleri'nden kliplerin yayınlandığı 'Bir Nefes' serisi yayınlanmaya devam ediyor. Herkulnağme sosyal medya hesabından serinin 38. klibi yayınlandı. 

2019 yılındaki bir sohbetinden yayınlanan sohbette Fethullah Gülen Hocaefendi, 'Bela ve musibetlere karşı sabır ve şükür etmenin önemini anlattı... 

Sohbette Hocaefendi ' Şimdi bir kısım kimseler, kötülüğe kilitlenmiş kimseler, kalbi kirlenmiş kimseler, dimağlarında pâk bir yer kalmamış kimseler; oturup-kalkıp hep kötülük düşünebilirler. Bu kötülükleri de bazen sizin üzerinizde realize edebilirler, uygulayabilirler. Değişik kötülüklere maruz kalabilirsiniz. Bunları hamd ü senâ ile ibadete çevirebilirsiniz. Başınıza gelen her şeyden dolayı, onu şükür ile karşılarsanız şayet, bir adım daha o Miraç’ta O’na doğru yaklaşmış olursunuz; bir adım daha O’na doğru yaklaşmış olursunuz.' dedi 



Bu sohbetin (ister yazılı ister sesli/görüntülü) tamamına şu linkten ulaşabilirsiniz

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Şok görüntüler

Bir Nefes ...

Bir Nefes ...

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