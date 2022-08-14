Fethullah Gülen Hocaefendi yıllar önce uyarmıştı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriyeli mevkidaşı ile ayak üstü görüşmesi ve ardından “Muhalefetle Suriye’deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım” açıklaması yapması Suriyeli muhalif gruplarda öfkeye neden oldu.





Bakan Çavuşoğlu, hükümetin Şam yönetimiyle ilişkilerin bozulmasından bu yana kullandığı ‘Esed’ yerine ‘Esad’ ifadesi kullandı.





“DAVUTOĞLU’NA VE BÜLENT ARINÇ’A SÖYLEDİM…”

AKP iktidarının Suriye politikasında yaşanan U dönüşü Fethullah Gülen’in yıllar önce yaptığı uyarıları yeniden gündeme getirdi. AKP Hükumetine Suriye iç savaşının başlarında uyarılarda bulunduğunu belirten Gülen, “Bülent Arınç’tan Ahmet Davutoğlu’na 20 tane insana 20 defa anlattım. Hep ellerinin tersiyle ittiler” dedi.





“ESED’İ DEMOKRASİYE İKNA EDİN”

Suriye krizinin başlarında söylediği sözleri 2016 yılında gazetecilerle de paylaşan Gülen şu ifadeleri kullanıyor: “Davutoğlu Harici’ye vekiliydi, Bülent Arınç Başbakan Yardımcısıydı. Ben bu Suriye’deki problemi bile göç kabul etmek muhacir kabul etmekle çözemezsiniz. İmkan varsa Beşar Esed’i demokrasiye ikna edin ve deyin ki iki devre seni destekleyelim, mali destekleyelim, insan olarak destekleyelim, iki sene, sekiz ene milletin başında kal ama demokrasiye geç. Orada ister Kürtler, Türkmenler, Nusayriler, bütün bunların evet diyebileceği bir parlamento olsun. 20 tane insana 20 defa anlattım. Hep ellerinin tersiyle ittiler. Bir vaizden nasihat alacak değiliz der gibi bir tavırları oldu.”