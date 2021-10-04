Fethullah Gülen Hocaefendi'den Ayşe Özdoğan mesajı

İŞTE FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDİ'NİN YAYINLADIĞI O MESAJI







Ayşe Özdoğan'ın çocuğunun kalbi delik kocası,hapiste annesi kanser hastas,babası alzheimer, kendisine doktorlar 5 yıl yaşar demişler bu haliyle hapise atılması beni çok sarstı... " Müslüman kardeşlerimizin dertlerini paylaşmayan onlardan değildir." O'na çok dua ettim. Başta Hatice validemiz olmak üzere Ezvacı Tahirat'ı şefaatçi yaptım.. Sizler bizim gibi değilsiniz, Ulu Dergah'ta sizin sözünüz-sazınız geçer,n'olur O'na sahip çıkın diye çok yalvardım. Bugüne kadar hiç böyle dua etmemiştim. Sınırsız bir zulüm var,korkunç bir canavarlık var!.."