Fethullah Gülen Hocaefendi'den bir hasbihal

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin çevresindekileri ile hasbihalinden bir bölüm Herkul.org internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlandı.





Herkul.org internet sitesinde sohbet ile ilgili şu not yer aldı: "Kıymetli arkadaşlar, muhterem Hocamız sohbet maksadıyla oturmamıştı. Biraz tenezzüh için çıkmış, bir-iki insana ikamet ettiğimiz yer ile ile alakalı sorular sorup hususi konuşmuştu. Ancak her zaman olduğu gibi söz sohbet-i cananda karar kıldı. Umumu ilgilendiren kısımları siz dostlarımızla da paylaşmak istedik. Ses kaydının kalitesizliğinden dolayı özür dileriz. Hazırlıksız yakalandık ve maalesef mikrofon takma imkânı bulamadık."