Fethullah Gülen Hocaefendi'den Koronavirüs mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi Koronavirüs salgını münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Türkçe açılımı ‘Paylaşılan Değerler İttifakı’ olan Alliance for Shared Values’in (AFSV) internet sitesinde yayınlanan mesajda Gülen, “Toplum sağlığıyla ilgili her türlü tedbirleri almak fiili bir duadır. Bunun yanında yapabileceğimiz çok önemli bir şey de dertli bir kalple kavli dua yoluyla bütün insanlığın Rabbinin kapısını çalmaktır.” ifadelerine yer verdi.

Mesaj Türkçe’nin yanı sıra İngilizce olarak da yayınlandı.

İşte o mesaj;





“Dünyanın hemen her tarafına yayılmış ve şimdiye kadar binlerce insanın vefatına sebep olan Korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve hasta olanlara acil şifalar dilerim.





Salgını kontrol altına almaya çalışan toplum sağlığını koruma yetkililerinin ilmi veriler ve daha önce edinilmiş tecrübeler ışığında etkili tedbirler alacağına itimadım tamdır.





Her birimiz bir vatandaşlık ve insanlık mesuliyeti gereği olarak yaşadığımız ülkelerdeki sağlık yetkililerinin ve tıbbi uzmanların yapacağı tavsiyeler ve yönlendirmelere harfiyen uymalıyız.





Dünyanın neresinde olursa olsun afete maruz kalmış insanlara kalben alaka duymak, acılarını hissedebildiğimiz ölçüde paylaşmak ve elimizden geleni yapmak insanlık şuurunun gereğidir.





Toplum sağlığıyla ilgili her türlü tedbirleri almak fiili bir duadır. Bunun yanında yapabileceğimiz çok önemli bir şey de dertli bir kalple kavli dua yoluyla bütün insanlığın Rabbinin kapısını çalmaktır.





Fiili ve kavli duaların her ikisi de aynı zamanda kulluk vazifemizdir.





Bütün insanlığın beraberce yaşadığı bu zor donemde herkesi insanlığın sağlık ve selameti için duaya davet ediyorum.





Cenâb-ı Erhamürrâhimîn bir an evvel insanlığı bu salgın afetinden kurtarsın, hastalara acil şifalar ve yakınlarını kaybedenlere metanet versin. Salgına karşı mücadele eden bütün sağlık sektörü çalışanları, devlet yetkilileri ve gönüllülerinin yardımcısı olsun.”







