Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi'den Mahmut Efendi için taziye mesajı /23 Haziran 2022 18:22

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Mahmut Efendi için taziye mesajı

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, hakka yürüyen Mahmud Efendi (Mahmut Ustaosmanoğlu) Hazretleri için bir taziye mesajı yayınladı. Hocaefendi mesajında Mahmut Ustaosmanoğlu için "Bir ömür Peygamberimizin yolunda yürümüş bir gönül insanıydı" ifadelerini kullandı.

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Hocaefendi taziye metninde; ”İlmi, inancı ve ihlası ile onbinlerce insana rehberlik etmiş, onların gönüllerinde şeaire, sünnet-i seniyyeye bağlılık aşk ve heyecanı uyandırmış, zamana inat Hz. Peygamber Efendimizin (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ) ve onun raşid halifelerinin izinde yürümekte sebat etmiş ve bu hususta hiçbir kınayıcının kınamasına itibar etmeden bir ömür o yolda ilerlemeye Allah’ın inayeti ile muvaffak olmuş bir gönül insanıydı.” cümlelerine yer verdi.



Herkul Nağme'de yayınlanan taziye metni şöyle:

”İrfan dünyasının güneşlerinden; gecenin karanlığında, kendilerine bakılarak yön ve hedef tayin edilen yıldızlar misali, nicelerin gönlünde bir rehber ve mürşid olarak taht kuran; kutlular ufkundan ender insan; ilmiyle âmil, Hak dostu muhterem Mahmut Efendi Hazretleri (Mahmut Ustaosmanoğlu) ruhunun ufkuna yürüdü.

İlmi, inancı ve ihlâsı ile onbinlerce insana rehberlik etmiş, onların gönüllerinde şeâire, sünnet-i seniyyeye bağlılık aşk ve heyecanı uyandırmış, zamana inat Hz. Peygamber Efendimizin (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ) ve onun raşid halifelerinin izinde yürümekte sebat etmiş ve bu hususta hiçbir kınayıcının kınamasına itibar etmeden bir ömür o yolda ilerlemeye Allah’ın inayeti ile muvaffak olmuş bir gönül insanıydı.

Rabbim ektiği ilim ve maneviyat tohumlarını bereketlendirsin. Müntesiplerini ve halkasında yetişen hocaları Efendimizin (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ) ahlakına sahip, sünnet-i seniyyesinin ruhunu kavramış, ilimleriyle âmil ve amellerinde ihlâsa muvaffak kılmak suretiyle Efendi Hazretleri için ilânihâye devam edecek bir sadaka-i cariye kılsın.

Zat-ı âlilerine Cenab-ı Erhamü’r-Râhimîn’den rahmet ve mağfiret diler; kıymetli aile efradına, bütün ihvân u mürîdânına, derslerini müzakere ve kutlu halkalarına iştirak şerefine nail olan talebe, dost ve yakınlarına taziyetlerimi bildirir, sabr-ı cemil niyaz ederim.”


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