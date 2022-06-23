Fethullah Gülen Hocaefendi'den Mahmut Efendi için taziye mesajı

Hocaefendi taziye metninde; ”İlmi, inancı ve ihlası ile onbinlerce insana rehberlik etmiş, onların gönüllerinde şeaire, sünnet-i seniyyeye bağlılık aşk ve heyecanı uyandırmış, zamana inat Hz. Peygamber Efendimizin (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ) ve onun raşid halifelerinin izinde yürümekte sebat etmiş ve bu hususta hiçbir kınayıcının kınamasına itibar etmeden bir ömür o yolda ilerlemeye Allah’ın inayeti ile muvaffak olmuş bir gönül insanıydı.” cümlelerine yer verdi.















Herkul Nağme'de yayınlanan taziye metni şöyle:





”İrfan dünyasının güneşlerinden; gecenin karanlığında, kendilerine bakılarak yön ve hedef tayin edilen yıldızlar misali, nicelerin gönlünde bir rehber ve mürşid olarak taht kuran; kutlular ufkundan ender insan; ilmiyle âmil, Hak dostu muhterem Mahmut Efendi Hazretleri (Mahmut Ustaosmanoğlu) ruhunun ufkuna yürüdü.





İlmi, inancı ve ihlâsı ile onbinlerce insana rehberlik etmiş, onların gönüllerinde şeâire, sünnet-i seniyyeye bağlılık aşk ve heyecanı uyandırmış, zamana inat Hz. Peygamber Efendimizin (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ) ve onun raşid halifelerinin izinde yürümekte sebat etmiş ve bu hususta hiçbir kınayıcının kınamasına itibar etmeden bir ömür o yolda ilerlemeye Allah’ın inayeti ile muvaffak olmuş bir gönül insanıydı.





Rabbim ektiği ilim ve maneviyat tohumlarını bereketlendirsin. Müntesiplerini ve halkasında yetişen hocaları Efendimizin (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ) ahlakına sahip, sünnet-i seniyyesinin ruhunu kavramış, ilimleriyle âmil ve amellerinde ihlâsa muvaffak kılmak suretiyle Efendi Hazretleri için ilânihâye devam edecek bir sadaka-i cariye kılsın.





Zat-ı âlilerine Cenab-ı Erhamü’r-Râhimîn’den rahmet ve mağfiret diler; kıymetli aile efradına, bütün ihvân u mürîdânına, derslerini müzakere ve kutlu halkalarına iştirak şerefine nail olan talebe, dost ve yakınlarına taziyetlerimi bildirir, sabr-ı cemil niyaz ederim.”







