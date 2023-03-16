Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi'den sel felaketi dolayısıyla 'Taziye ve Geçmiş Olsun' mesajı /16 Mart 2023 11:39

Fethullah Gülen Hocaefendi'den sel felaketi dolayısıyla 'Taziye ve Geçmiş Olsun' mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi , Deprem bölgesinde meydana gelen sel felaketi dolayısıyla 'Taziye ve Geçmiş olsun' mesajı yayınladı

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On binlerce insanın hayatını kaybedip milyonların zorlu koşullarda yaşamaya mecbur kaldığı deprem bölgesi, şimdi başka bir afetle karşı karşıya. Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel meydana geldi. Yaşanan sel felaketinde can kaybı haberleri de geliyor .

M. Fethullah Gülen Hocaefendi yeni felakette hayatını kaybedenler için taziye, zarar görenler için de geçmiş olsun mesajı yayınladı . 

Sosyal Medya hesaplarından duyurulan mesajda Hocaefendi “Musibet zamanı, dua zamanıdır” fehvasınca böyle zamanlarda istiğfar ile duaya daha çok sarılmalı, külliyet kesbeden duaların Rahmet-i İlâhiye’nin celbine vesile olacağı inancıyla Kudreti Sonsuz’a ızdırar diliyle arz-ı hâlde bulunmalıyız. dedi 


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