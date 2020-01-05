Fethullah Gülen Hocaefendi'den 'Vefa' mesajı

SAMANYOLUHABER- İSVEÇ





Türkiye'de hizmet gönüllülerine uygulanan 'tenkil sürecinde' şu ana kadar bilinen 278 kişi vefat etti.







Kimisi işkence altında kimisi de itibar suikastlarına dayanamadığı için hastalanarak vefat etti. Kimisi de hayat hakkı tanınmadığı için düştüğü yollarda toprağa düştü





İsveç'te bir araya gelen mülteciler 'tenkil sürecinde' hayatını kaybedenler için 'anma ve hatim' programı düzenledi. 'Anma ve Hatim programı aslında bir kaç gönüllünün kendi aralarında hatim dağıtması ile başladı. Sosyal medya ve Whatsapp üzerinden dağıtılan cüzler bir anda 377 hatime ulaştı.







Hatimlerin tamamlanması sebebiyle gönüllüler hem hatim duası hemde bir anma programı yaptılar. Programa İsveç''te yaşayan yaklaşık 120 kişi katıldı. Duygusal anların yaşandığı programda bir video seyredildi...















Daha sonra program için Fethullah Gülen Hocaefendi'nin gönderdiği mektup okundu.







Mektubunda 'Güzel Ahlakın en önemli şubesi olan 'Vefa' duygusunun önemine dikkat çeken Hocaefendi 'Dünyanın dört bir yanında okunan hatimlerin ve duaların 'vefanın' bir göstergesi olduğunu altını çizdi.





Vefat edenlerin geride bıraktıkları aileleri için de 'bir emanet' mülahazası ile hareket edilmesi gerektiğini belirten Hocaefendi Vefat edenlere, geride kalanlara ve onlara vefalı davrananlara dua etti





Program daha sonra hatim duasıyla sona erdi.