Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi'den 'Vefa' mesajı /05 Ocak 2020 12:49

Fethullah Gülen Hocaefendi'den 'Vefa' mesajı

Tenkil Sürecinde vefat edenler için İsveç'te 'anma ve hatim' programı düzenlendi . Programa Fethullah Gülen Hocaefendi bir mektup gönderdi

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- İSVEÇ 

Türkiye'de hizmet gönüllülerine uygulanan 'tenkil sürecinde' şu ana kadar bilinen 278 kişi vefat etti.

Kimisi işkence altında kimisi de itibar suikastlarına dayanamadığı için hastalanarak vefat etti. Kimisi de hayat hakkı tanınmadığı için düştüğü yollarda toprağa düştü

İsveç'te bir araya gelen mülteciler 'tenkil sürecinde' hayatını kaybedenler için 'anma ve hatim' programı düzenledi. 'Anma ve Hatim programı aslında bir kaç gönüllünün kendi aralarında hatim dağıtması ile başladı. Sosyal medya ve Whatsapp üzerinden dağıtılan  cüzler bir anda 377 hatime ulaştı.

Hatimlerin tamamlanması sebebiyle gönüllüler hem hatim duası hemde bir anma programı yaptılar. Programa İsveç''te yaşayan yaklaşık 120 kişi katıldı. Duygusal anların yaşandığı programda bir video seyredildi...



Daha sonra program için Fethullah Gülen Hocaefendi'nin gönderdiği mektup okundu.

Mektubunda 'Güzel Ahlakın en önemli şubesi olan 'Vefa' duygusunun önemine dikkat çeken Hocaefendi  'Dünyanın dört bir yanında okunan hatimlerin ve duaların 'vefanın' bir göstergesi olduğunu altını çizdi. 

Vefat edenlerin geride bıraktıkları aileleri için de 'bir emanet' mülahazası ile hareket edilmesi gerektiğini belirten Hocaefendi Vefat edenlere, geride kalanlara ve onlara vefalı davrananlara dua etti 

Program daha sonra hatim duasıyla sona erdi.
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