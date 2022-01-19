Fethullah Gülen Hocaefendi'den yeni hatim tavsiyesi

Herkul.org internet sitesinden ve Herkulnağme sosyal medya hesapları Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kaldığı kamp merkezinde yeni bir hatim saati başlatıldığını duyurdu.





Hocaefendi'nin tavsiyesi ile başlatılan hatim saati için Hocaefendi'nin “Her bir hadise mızrak gibi gelip sineme saplanıyor. Her hadise içimde derin tesirler bırakıyor. Gelin bir hatim okuyalım!” çağrısı paylaşıldı. Hocaefendi'nin de iştirak ettiği kamp merkezinde yeni hatim saati olarak uygulanmaya başladı





İlk hatimin görüntüleri de yayınlandı. Hocaefendi'nin de okuduğu Hatim bugüne kadar vefat etmiş bu sürecin bütün mağdur ve mazlumları adına okumaya başlandı







