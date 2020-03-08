Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle mesajı /08 Mart 2020 20:13

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle mesajını bir kez daha hatırlayalım

Hocaefendi'nin 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle mesajı.

Hocaefendi  2017 yılında bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Dünya Kadınlar günü sebebiyle görüşlerini açıklamıştı.. 

Kadınların sosyal hayattaki öneminin günümüzde bile anlaşılmadığını ifade eden Hocaefendi  'dünyada kaç kadın Genelkurmay başkanı var, kaç ülke lideri var?' diye sordu.

Gülen, mülakatında kadınların dünyada hak ettiği değeri alabilmesi için dünya çapında girişimlere ihtiyaç bulunduğunu, bunun dünya merkezlerinde farklı dillere, dinlere mensup kişilerin bir araya gelmesiyle tartışılması gerektiğini ifade etti.

Bunun okulların müfredatına sokulmasının öneminden bahseden Hocaefendi, genç dimağların bilinç altına konunun işlenmesi gerektiğini vurguladı.

Burada yine eğitimin öneminden bahseden Hocaefendi, Peygamber Efendimiz'in (sav) hayatına ve sözlerine kadın hakları konusunda özellikle mercek tutulmasını istedi.

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Hocaefendi'nin 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle mesajı.

Hocaefendi'nin 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle mesajı.

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