Fethullah Gülen Hocaefendi'nın bayram duası









Raindrops You Tube kanalında yayınlanan Bu videoda Amerika Birleşikl Devletleri Pensilvanya Eyaleti'nde bulunan ve Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 24 yıldır ikamet ettiği Altın Nesil Vakfı yerleşkesinde kılınan bayram namazı ve hutbesinden görüntüler yayınlanıyor. 13 Mayıs 2021 Ramazan Bayramı bayram namazı kampta bulunan misafirler ve Fethullah Gülen'in katılımı ile ikame edildi. Okunan Bayram Hutbesi esnasında ise duygu dolu anlar yaşandı. Türkiye ve Dünya'daki mazlum ve mağdurlara dualar edildi. Fethullah Gülen Hocaefendi tarafından bayram namazı sonunda yapılan kısa sohbet ve dua coşku ile dinlendi ve bayramlaşma yapıldı. Yaşanan bu özel anlardan kısa bir videoyu sizlerle paylaşıyorız.