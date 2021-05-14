Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi'nın bayram duası /14 Mayıs 2021 20:40

Fethullah Gülen Hocaefendi'nın bayram duası

Raindrops TV'de Altın Nesil Vakfı yerleşkesinde kılınan bayram namazı ve Fethullah Gülen Hocaefendi'nin duası yayınlandı

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Raindrops You Tube kanalında yayınlanan  Bu videoda Amerika Birleşikl Devletleri Pensilvanya Eyaleti'nde bulunan ve Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 24 yıldır ikamet ettiği Altın Nesil Vakfı yerleşkesinde kılınan bayram namazı ve hutbesinden görüntüler yayınlanıyor. 13 Mayıs 2021 Ramazan Bayramı bayram namazı kampta bulunan misafirler ve Fethullah Gülen'in katılımı ile ikame edildi.  Okunan Bayram Hutbesi esnasında ise duygu dolu anlar yaşandı. Türkiye ve  Dünya'daki mazlum ve mağdurlara dualar edildi. Fethullah Gülen Hocaefendi tarafından bayram namazı sonunda yapılan kısa sohbet ve dua coşku ile dinlendi ve bayramlaşma yapıldı. Yaşanan bu özel anlardan kısa bir videoyu sizlerle paylaşıyorız. 


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