Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kaldığı kamp merkezinden 'Dua saati' programından video paylaşıldı.







Herkulnağme sosyal medya hesabından paylaşılan video ile 'Muhterem Hocaefendi dünyayı kasıp kavuran virüsten kurtuluş adına her an ve her akşam dua halindeler. Bizler de bu dua saatinden görüntüleri siz kardeşlerimizle paylaşmak istedik. Duanın ehemmiyeti adına bir teşvik olması ümidiyle…' mesajı paylaşıldı