Fethullah Gülen Hocaefendinin Kitapları Yeniden Yayımlanıyor İlk Kitap: Sonsuz Nur

Kitaplar, termo deri kapakları ve birleştirilmiş, revize edilmiş versiyonuyla raflarda yerini alıyor. Serinin ilk kitabı, yüzlerce kez baskısı yapılan, milyonlarca okura ulaşan Sonsuz Nur. Konu, Peygamberimiz'in hayatını ayrıntılarıyla öğrenebilmek olunca akla ilk gelen kaynaklardan biri Sonsuz Nur oluyor. Hz. Peygamber’in hayatı üzerine Türkçedeki en muteber eser olan Sonsuz Nur, Fethullah Gülen hocaefendinin 1989 yılında İstanbul’daki Valide Sultan Camii’nde verdiği vaazlardan oluşuyor. Gülen Hocaefendi, bugün Türkiye'de ve dünyada fikirleri, güncel olaylar karşısındaki tavrı en çok merak edilen düşünce adamı ve kanaat önderlerinden biri. 1990'lı yıllarda Hocaefendi'nin talebeleri tarafından kurulan ve ilahiyatçılardan oluşan heyet, vaazları yazıya dökme kararı alır. Kasetlerde kayıtlı olan bu vaazlar, kuyumcu hassasiyetiyle yazıya dökülür. Bizzat Hocaefendi'nin tek tek tashih ettiği bu çalışmalar üç cilt halinde basılır. Kitap, Efendimiz'in hayatını siyer kitaplarından farklı bir yol izleyerek anlatıyor.









Sonsuz Nur, 'İnsanlığın İftihar Tablosu'nun hayatını kronolojik haliyle değil, felsefik yönüyle ele alıyor. Mesela, Hendek Savaşı ya da Mekke'nin fethinin nasıl gerçekleştiğini anlatmak yerine günümüze bakan yönleriyle ele alıyor. Aynı zamanda Rahmet Peygamberi’ni nebi, resul, mütevazı bir kul, devlet adamı, yenilmez bir komutan, eşsiz bir terbiyeci, eş, baba ve şaşmaz bir kılavuz olarak günümüz nesillerine tanıtıyor.





Sonsuz Nur, Peygamber Efendimiz’in hayatını okumak için çok ideal bir kaynak. Başta İngilizce, Arapça, Almanca, Kazakça, Endonezyaca, Çince, Rusça, İspanyolca, Flemence, ve Japonca olmak üzere 30’dan fazla dile çevrildi. Hazırlanan ilk baskıda üç cilt hâlinde çıkan bu kıymetli eser, daha sonraki baskılarda iki cilde indirildi. Bu defa Mart 2022 tarihli son baskısıyla Sonsuz Nur’u tek cilt halinde görüyoruz. Pırlanta serisinin ikinci kitabı ise önceden 10 kitap halinde okuduğumuz ancak yeni baskı için iki kitap olarak hazırlanan













Sonsuz Nur hakkında bazı yabancı yazar ve akademisyenlerin görüşleri şu şekildedir:



“Muhammed Fethullah Gülen'in bu eseri, beşer ruhunun Mutlak Hakikat'le yani Allah'la buluşmasına yardımcı olacaktır. Saygıdeğer okuyucu! Bütün bu bahsettiklerim bana şunu söyleme hakkını veriyor ki; elinizde tutmakta olduğunuz kitap, 'hayr'ın kitabıdır!”

Prof. Dr. Vitalii İvanoviç

“Bu eseri okuyup da Allah Resulüne hayran olmamak mümkün değildir.”

Muhammad İmara – El-Ezher İslami Araştırmalar Akademisi





“Bu eser sadece bir biyografi değil; çağdaş okur için adeta bir rehber.”

Ahmad Bahgat, Al-Ahram Gazetesi, Mısır