İşte Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Kurban Bayramı Mesajı

HerkulNağme Sosyal medya hesabından Fethullah Gülen Hocaefendi'nin bayram programı ile ilgili bir mesaj paylaşıldı. Hocaefendinin bir fotoğrafı ile paylaşılan mesajda

'Hocaefendi'nin hastanede rutin sağlık kontrollerini' yaptırdığı bilgisi aklarıldı





Ayrıca Fgulen.com internet sitesinden Fethullah Gülen Hocaefendi'nin bayram mesajı yayınlandı









M.Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Kurban Bayramı Mesajı





Kurban Bayramı, Hazreti İbrahim ve İsmâil’den günümüze kadar, hep bir kahramanlık, fedâkarlık, hasbîlik ve teslimiyet sembolü olagelmiştir. Kurban Bayramı, gürül gürül tekbirlerle gelir ve semâvî bir velvele olur, her yanda yankılanır.





Kurban Bayramı'nda evler, sokaklar, mâbedler, dağlar, taşlar tekbirlerle lerzeye gelir, inler. Bu kutlu zaman diliminde hemen herkes, her şey ve her yer âdeta dile gelir ve konuşur. Arafat bir mahşer gibi kaynar ve köpürür, bir hesap meydanı gibi endişe ve ümit soluklar. Müzdelife, Mîna yoldakilerin telaş ve tedarikiyle uğuldar. Kâbe, sinesi hasretle yanan gufrana susamışların nabzı gibi atar. Fitnenin, fesâdın ve iftirakın borazanı şeytanlar istiâzelerle taşlanarak kovulur. Ve bütün bu sesler, soluklar Hakk karşısında divan durup inleyen en mükerrem kulların çığlıkları olarak gider Ulu Dergâh’ın kapılarına dayanır.





Şimdilerde bayramlar neşelenip sevindiğimiz değil, bütün bütün rikkate gömüldüğümüz günler oldu. Duyduğumuz her mazlum iniltisiyle kendimizi öyle bir ağlamaya salıyoruz ki, tepeden tırnağa sırılsıklam oluyoruz. Bayramlar bizim için, duanın, Hakk’a teveccühün, ihtiyaç içinde kıvranan kardeşlere muâvenetin, nâhak yere zindanlarda tutulan yol arkadaşlarımıza vefanın, bizden bir selam bekleyen dostlara el uzatmanın en önemli vesilesi haline geldi.





Bütün bunlara rağmen bizler sinelerimizde, onca mazlumiyet ve mağduriyetin burukluğunu duyduğumuz aynı anda, ileride erişeceğimize inandığımız güzel günlerin hülyâlarıyla da teselli bulmaya çalışıyoruz. Gözlerimiz bahar bulutları gibi yaşlar dökerken, iç dünyamızda geleceğe dair ümitler filizlenip boy veriyor. Zemherîde de bulunsak, Kudreti Sonsuz’un (cc) lütfuna ve keremine olan îmanımız bize, bahara dair ümitlerimizi canlı tutmayı salıklıyor.





Ben Allah’a ve O’nun va’dine itimadım sayesinde zulümlerin biteceği, mazlum ve mağdur bütün kardeşlerimizle yeniden neşeyle ve şevkle sarmaş dolaş olacağımız o güzel günleri bayram coşkusuyla yaşayacağımıza inanıyorum.





Bu güzellikleri yaşayacağımız hakîki bayramlara tez zamanda ulaştırmasını ve gözlerini semâya dikmiş, inâyet ve nusret bekleyen mahzun gönülleri daha fazla bekletmemesini Rabb-i Rahîmimiz’den niyaz ediyorum.





M.Fethullah GÜLEN