Hocaefendi: IFLC barış ve sevgi dolu günlerin bir ön fotoğrafıdır

Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) 20. Yıl Özel Programı’na her zaman derin alâka duyduğunu belirten muhterem Muhammed Fethullah Gülen Hocaefendi, farklı renk ve kültürlerden gençlerin dünyayı felakete sürükleyen büyüklere inat, sevgi ve şefkat dolu samimi kucaklaşmalarını derin hülyalara dalarak seyrettiğini belirtti.











Programı canlı olarak izleyen Fethullah Gülen Hocaefendi, IFLC’nin Allah’ın lütfu ve keremiyle her şart ve durumda varlığını sürdürdüğünü vurgulayarak etkinliğe gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı; “Çok kıymetli tertip heyeti ve muhterem misafirler, insanlığın zorlu bir dönemden geçtiği bugünlerde, dünya barşına katkı sağlama gayesine matuf, Türkçe Olimpiyatları’ndan IFLC’ye uzanan çizgide bu kültür şöleninin yirminci senesi münasebetiyle düzenlenen onur gecesine nazik davetinizi aldım, çok teşekkür ederim. Bugüne kadar hiçbirine bizzat katılamadığım bu güzel organizasyonun bu seneki programına da iştirak edemeyeceğim. Zira binlerce fedakâr öğretmenin ve her biri ayrı bahçelerin çiçekleri, saf ve temiz öğrencilerin emeği ve gayretiyle gerçekleştirilen bu hayırlı işin -bir katkım olmadığı halde- fakire izafe edilmesinden endişe ettim.”





"IFLC misyonunu evrensel bir zeminde sürdürüyor"







Programın bundan sonrada farklı desen, farklı şiveleriyle de devam etmesi temennisinde bulunan Gülen, mesajına şöyle devam etti; “Her zaman derin alâka duyduğum, dünya barışına hizmet etmek, herkesi yeniden sevgiyle ve barışla tanıştırmak, evrensel zeminde gönülleri kaynaştırmak gayesiyle organize edilen bu manidar kültür şölenlerinde, farklı renk ve kültürlerden gençlerin dünyayı felakete sürükleyen büyüklere inat, sevgi ve şefkat dolu samimi kucaklaşmalarını derin hülyalara dalarak seyrettim. O muhteşem manzarayı, gelecekte insanlığı beklediğine inandığım barış ve sevgi dolu günlerin bir ön fotoğrafı olarak gördüm. İnceliğin zerâfetle buluştuğu bu kültür şölenleri Allah’ın lütfu ve keremiyle her şart ve durumda varlığını sürdürdü, mürde gönüllere ümit aşıladı, mahzun yüzleri bir nebze olsun, tebessümle çiçeklendirdi. Şimdilerde o, çocukluk dönemini geride bıraktı, yirmi yaşına gelmiş bir delikanlı gibi misyonunun daha da farkında olarak varlığını evrensel bir zeminde sürdürmeye devam ediyor. İnşallah bundan sonrada farklı desen, farklı şiveleriyle de devam eder. Ümidim ve Rabbim’den niyazım odur ki, kendi içimizde vifak ve ittifak sarsılmadan devam edecek, ruhlarımızda insanlığı sevgiyle kucaklama heyecanı, gönüllerimizde bitmeyen evrensel kardeşlik arayışı hep olacaktır. Her vadide bir sürü dimağ, beyin fırtınalarıyla bu istikamette şakaklarını zonklatmayı, ızdıraptan ilhamlar devşirmeyi sürdürecektir. İşte o zaman insanlık çapında yeniden bir vilâdet şöleni yaşanacak, sonuna kadar açık tutulan sevgi kurnalarıyla her zeminde muhabbet fideleri çoğalacak ve her yanı saracaktır.”









Dünyanın dört bir yanından programa iştirak eden gençlere ve öğretmenlere teşekkür eden Gülen, mesajını şu şekilde tamamladı; “Bu hislerle, gecenizin maksada muvafık hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz eder, dünyanın dört bir yanından gelerek bu programı renklendiren gençlere, onları yetiştiren fedakâr öğretmenlere ve gerek salonda bulunan gerekse de ekran başında bu programı seyreden bütün gönül dostlarımıza selam, hürmet ve muhabbetlerimi arz ederim.”