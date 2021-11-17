Samanyolu Haber /Gündem / ‘Fethullah Gülen zehirlendi’ haberi yalan çıktı /17 Kasım 2021 18:35

‘Fethullah Gülen zehirlendi’ haberi yalan çıktı

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yaşadığı kampta bir istihbarat elemanı tarafından zehirlendiği ve yanındaki talebelerinden birinin de intihar ettiği yönünde yapılan haberlerin asılsız olduğu bildirildi.

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Operasyonel içerikleriyle ön plana çıkan Oda TV, muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin zehirlendiğini, ayrıca Pensilvaya'daki kampta kalan Hocaefendi'nin talebelerinden birinin de intihar ettiğini iddia etti. 

Cumhuriyet gazetesi de Oda TV'yi kaynak göstererek haberi internet sitesinden duyurdu. Ayrıca Takvim ve Akit gazeteleri de sosyal medyada dolaşan kimi paylaşımları esas alarak kampa sızan bir istihbaratçı tarafından Hocaefendi'nin zehirlendiğini ve Hocaefendi'nin bir talebesinin de ihtihar ederek hayatını kaybettiğini ileri sürdü. 
 
Diğer yandan kamp yetkilileri, haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının doğru olmadığını bildirdi. Haberde geçen ifadelerin tamamının yalan olduğu belirtildi. Ayrıca verilen bilgilere göre muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin sağlık durumu iyi ve intihar eden bir talebe de bulunmuyor. 

Diğer yandan gazeteci Hasan Cücük de Pensilvanya'daki kamptan yetkililerle görüştüğünü ve haberin yalan olduğunu duyurdu. 





 

 
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