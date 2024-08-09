'Fethullah Hoca ve arkadaşlarını bütün insanlığı öldürmüş gibi yargılayın'

15 Temmuz'un üzerinden yıllar geçmesine rağmen birçok soru hala cevabını bulamadı. Bununla birlikte yüzbinlerce insan yargı sürecinde adil olmayan kararlarla mahkum oldu.





En az yargı kararları kadar tartışılan hükümlerden biri ise Hizmet Hareketi ve gönül verenleri hakkında hükümlerin verildiği 3-4 Ağustos 2016 Din Olağanüstü Şurası oldu. 'Kitabın Ortası' isimli programında, şurada neler yaşananları tek tek anlatıp ağır sözlerle eleştiren Öztürk, "Verilen hükümler ve zulümler sebebiyle herhalde 7 kat sema tir tir titremiştir" yorumunda bulundu. Hamdullah Öztürk ayrıca Diyanet'in Hizmet Hareketi hakkında hazırladığı raporun incelendiği 'Devletin Tahakkümünde Din' isimli kitabı da tanıttı.















Hamdullah Öztürk'ün videosunda şu ifadeleri kullandı:







Çok ağır iddialarda bulundu hiçbir ispat ortaya koymadan hüküm verdiler!





Mehmet görmez diyanet işleri başkanı sıfatına rağmen ispatınız nerede diye sormadı.Bütün insanlığı öldürmüşcesine yargılayın diye hüküm verdi!Bu fetvaya binen dindar görünümlü cemaat mensubu hakimler savcılar en ağır cezaları verdiler !Polisler askerler en ağır işkenceleri yaptılar !Hiçbirisi sormadı! Din de ispat ister mahkemeler de ispat ister ; nerede bunun ispatı diye!Olağanüstü şura topladılar açılış konuşmasını yapanlar Şura sonunda yayınlanan 20 maddeyi neredeyse tamamını konuşmalarında zikretiler !Yani adamlar güya iki gün konuyu tartışıp 20 madde çıkartmış gibi hazır maddelere imza çıktılar !Bunlar ne yazık ki profesör.Ne yazıkki din işleri yüksek kurulu üyeleri !Ve ne yazık ki diyanet işleri baskanlari !Allah millete yardım etsin !