Samanyolu Haber /Gündem / "Feyzioğlu Erdoğan'la bizi 'vaatleri ortaya çıkar' diye görüştürmüyor" /10 Temmuz 2020 12:41

"Feyzioğlu Erdoğan'la bizi 'vaatleri ortaya çıkar' diye görüştürmüyor"

'Çoklu Baro' teklifine karşı çıkan baroların, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan Cumhurbaşkanı’ndan randevu alınmasını istediği ancak TBB’nin bu konuyu değerlendirdiği toplantıya Feyzioğlu'nun katılmaması sebebiyle randevu kararı alınamadığı ortaya çıktı.

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AKP’nin ‘çoklu Baro’ teklifine karşı çıkan baro başkanlarının Cumhurbaşkanı’nın davetine katılmadıkları yönündeki iddialar sürerken, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez ve çok sayıdaki baro başkanının, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’ndan 80 baro adına Cumhurbaşkanı’ndan randevu alınmasını istediği ancak TBB’nin bu konuyu değerlendirdiği toplantıda randevu talebi oluşturmadığı öğrenildi.

"KİMBİLİR NE VAATLERİ OLDU Kİ ORTAYA ÇIKMASIN DİYE BİZİ GÖRÜŞTÜRMEDİ"

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre toplantıda Cumhurbaşkanı’ndan randevu istenmesi talebine 5 üyenin karşı çıktığı, Feyzioğlu’nun ise toplantıya katılmaması sebebiyle karar çoğunluğu sağlanamadığı bildirildi. Dönmez, “Bizler müzakareden kaçmıyoruz. Ancak TBB Başkanı müzakere etmemizi istemiyor. TBB’ye yazılı başvuru yaptık. Ancak randevu talebi oluşturulmamış. Kendileri Cumhurbaşkanı ile görüşmemizi istemiyorlar. Kim bilir Metin Feyzioğlu ne vaatler verdi de ortaya çıkmasını istemiyor” dedi.
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