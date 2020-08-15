Feyzioğlu’na yargı şoku!

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Antalya Baro Başkanı Polat Balkan hakkında "sosyal medyadan hakaret ettiği" iddiasıyla yaptığı suç duyurusuna Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildi.





Antalya Baro Başkanı Polat Balkan'ın 3 Kasım 2019'da sosyal medya hesabından kendisine hakaret ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunan Feyzioğlu beklemediği bir kararla karşılaştı.







Balkan söz konusu tarihte şahsi Twitter hesabında Feyzioğlu için şu ifadeleri kullanımıştı: “Bu sözler TBB Başkanı sayın avukat Metin Feyzioğlu'na ait. Sayın Feyzioğlu basit yalancısınız. Çırpındıkça çamura bulanıyorsunuz. Fermanlı bir ölüm kuşu, satırı alan cellat olmaya soyunmuş gibisiniz.”





HAKARET DEĞİL, NEZAKET DIŞI





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı inceleme sonunda, yerleşik Yargıtay kararlarına göre "basit yalancısınız" şeklindeki sözlerin hakaret suçunun unsurlarını taşımadığı, rahatsız edici ve nezaket dışı sözler niteliğinde değerlendirildiği sonucuna vardı.





Cumhuriyet Savcılığı'nın karar metninde de “Bu sebeple ortada somut bir suç unsuru bulunmadığından başkaca da bir soruşturma işlemi yapılmasına gerek olmadığını değerlendirmekle, şüpheli hakkında kamu adına ‘Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına' karar verildi.” denildi.





“TBB BAŞKANLIK MAKAMI’NI İŞGAL EDEN”





Geçirdiği kalp krizi sonucu kalp ameliyatı olan ve birkaç gün önce taburcu edildiği evinde istirahat eden Antalya Baro Başkanı Polat Balkan kararı şahsi Twitter hesabında paylaştı.





Sözcü'nün haberine göre Balkan, “TBB Başkanlık Makamı’nı işgal eden, tarihsel olarak bütün meşruiyetini yitirmiş ve iktidarın uzantısı haline gelmiş olan Metin Feyzioğlu’nun hakkımda yaptığı suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Kovuşturmaya Yer Olmadığına”karar verilmiştir.” ifadelerini kullandı.