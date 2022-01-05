Samanyolu Haber /Gündem / Feyzioğlu’nun makam aracı satılığa çıkarıldı /05 Ocak 2022 22:45

Feyzioğlu’nun makam aracı satılığa çıkarıldı

Feyzioğlu’nun Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı olduğu dönemde kullandığı zırhlı makam aracı satılığa çıkarıldı.

Feyzioğlu’nun makam aracı satılığa çıkarıldı

Evrensel'de yer alan habere göre Metin Feyzioğlu’nun Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı olduğu dönemde kullandığı zırhlı makam aracı satılığa çıkarıldı.

Ortopedik koltukları olduğu belirtilen zırhlı makam aracının ilanı popüler bir satış sitesine koyuldu. İlanda, “Araç zıhlı ve VIP yapılıdır. Araca zırh uygulanmasından dolayı komple boyalıdır. Servis bakımlıdır” ifadeleri yer aldı.

Volkswagen marka ve Caravelle 2.0 TDI model makam aracının 130 bin kilometrede olduğu belirtildi.

800 bin TL fiyat belirlenen aracın fotoğraflarının Türkiye Barolar Birliği önünde çekilmesi dikkat çekti.
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